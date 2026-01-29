By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जानिए क्या है 'लव इंश्योरेंस', 10 साल बाद मिला 50 गुना पैसा! चीन की महिला ने कर दिखाया कमाल...
199 युआन का छोटा निवेश 10 साल बाद 10,000 युआन में बदल गया, जो दिखाता है कि कभी-कभी छोटी-छोटी रोमांटिक जेस्चर भी बड़ा रिटर्न दे सकती हैं.
चीन में ‘लव इंश्योरेंस’ एक अनोखी और रोमांटिक प्रकार की बीमा पॉलिसी थी, जो युवा जोड़ों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी. यह पारंपरिक इंश्योरेंस नहीं थी, बल्कि एक तरह का मार्केटिंग प्रोडक्ट या ‘बेट’ थी, जिसमें अगर कपल एक निश्चित समय के अंदर शादी कर लेता है, तो उन्हें बड़ा फायदा मिलता था. इसी पॉलिसी की वजह से शानक्सी प्रांत के शियान शहर की वू (Wu) नाम की एक महिला हाल ही में सुर्खियों में आईं, क्योंकि उन्होंने 199 युआन (लगभग 2,000-2,500 रुपये) में खरीदी गई पॉलिसी से अब 10,000 युआन (लगभग 1.2-1.4 लाख रुपये) का कैश पेआउट प्राप्त किया, यानी मूल निवेश का लगभग 50 गुना रिटर्न!
कहानी की शुरुआत
वू और उनके बॉयफ्रेंड (अब पति) वांग (Wang), दोनों 1995 के बाद जन्मे हैं. 2016 में, जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, वू ने अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट के रूप में यह ‘लव इंश्योरेंस’ पॉलिसी खरीदी. यह पॉलिसी चाइना लाइफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी. मूल कीमत 299 युआन थी, लेकिन छात्र डिस्काउंट पर वू ने इसे सिर्फ 199 युआन में खरीदा.
पॉलिसी की खास शर्तें
- पॉलिसी प्रभावी होने के 3 साल बाद से अगले 10 साल के अंदर यानी कुल 13 साल की वैधता, अगर कपल अपनी निर्दिष्ट पार्टनर से शादी कर लेता है, तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता.
- रिवॉर्ड ऑप्शन: 10,000 गुलाब के फूल, 0.5 कैरेट का हार्ट-शेप्ड डायमंड रिंग (या नेकलेस), या बाद में कंपनी ने कैश ऑप्शन भी जोड़ा – 10,000 युआन.
- कपल ने अपनी ‘लव सर्टिफिकेट’ को फ्रेम कराकर दीवार पर टांग लिया था.
- वांग को शुरू में लगा कि यह स्कैम है. उन्होंने कहा, “जब उसने मुझे बताया कि उसने लव इंश्योरेंस खरीदा है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उसे धोखा दिया गया है.” लेकिन समय ने सब कुछ साबित कर दिया.
दस साल बाद की हैप्पी एंडिंग
दोनों ने लगभग 10 साल तक रिलेशनशिप में बिताए. अक्टूबर 2025 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर शादी रजिस्टर कराई. शादी के बाद उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ क्लेम किया. कंपनी ने पॉलिसी को मान्यता दी और उन्होंने 10,000 गुलाब के बजाय कैश चुन लिया, क्योंकि इतने फूलों को संभालना मुश्किल होता.यह रकम उनके मूल निवेश (199 युआन) का करीब 50 गुना है, जिससे वू ‘मालामाल’ हो गईं. सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई, जहां लोग इसे रोमांटिक और भाग्यशाली कहानी मान रहे हैं.
कुछ यूजर्स ने कहा कि वे भी ऐसी पॉलिसी खरीद चुके हैं, लेकिन या तो जल्दी शादी हो गई या ब्रेकअप हो गया.
लव इंश्योरेंस क्या था और क्यों बंद हुआ?
यह प्रोडक्ट 2015-2016 के आसपास युवाओं को टारगेट करके लॉन्च किया गया था. यह असल में एक ‘प्रॉमिस गिफ्ट’ या ‘कमिटमेंट बेट’ था – प्यार की मजबूती पर दांव. शुरुआत में इसे काफी प्रमोट किया गया, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर.
लेकिन 2017 में चीन के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन (पूर्व CBIRC) ने ऐसे ‘गिमिक्की’ प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी, क्योंकि इनमें वैध ‘इंश्योरेबल इंटरेस्ट’ (बीमा हित) नहीं था. ये असली इंश्योरेंस नहीं, बल्कि प्रमोशनल स्कीम थे. इसलिए 2017 के बाद नई पॉलिसियां नहीं बिकीं, लेकिन पहले खरीदी गईं पॉलिसियां वैध रहीं और क्लेम हो सकती हैं. हालांकि, आज ऐसी पॉलिसियां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया पर लोगों को खुशी और नॉस्टैल्जिया दे रही है.
