Loyal Employee Getting 20 Grams Of Gold If Served In This Singapore Company For 10 Years Or More

हर वफादार कर्मचारियों को मिल रहा 20-30 ग्राम सोना, अगर इस कंपनी में किया इतने साल काम

Employees Gold Rewards:सिंगापुर की एक कंपनी चर्चा में है. इस कंपनी ने अपने लॉयल एम्प्लॉई को गोल्ड मेमेंटो देकर इनाम दिया है. शर्त बस इतनी सी है कि कर्मचारी ने कंपनी में 10 साल या उससे ज्यादा वक्त काम किया हो.

कौन सी है ये कंपनी

इस कंपनी का नाम चांग चेंग होल्डिंग्स है. शिन मिन डेली न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चांग चेंग होल्डिंग्स ने 1994 में एक चाइनीज़ मिक्स्ड वेजिटेबल राइस स्टॉल के तौर पर शुरुआत की थी.

कितनी बड़ी कंपनी

पिछले 30 सालों में, कंपनी ने विस्तार किया है. अब यह 160 रेस्टोरेंट और 30 से ज्यादा कॉफी शॉप चलाती है, और 1,200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है.

हर कर्मचारी को मिल रहा कितनी कीमत का सोना

कर्मचारियों को जो गोल्ड प्लाक दिए जा रहे हैं उनका वजन 20 ग्राम से 30 ग्राम के बीच है, जिससे हर प्लाक की कीमत 3 लाख रुपये से ज़्यादा है. इस कंपनी ने इन गोल्ड मेमेंटो को बांटने में कुल 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं.

किस मौके पर दिया गया सोना

इस कंपनी ने हाल ही में अपनी 32वीं एनिवर्सरी के मौके पर एक शानदार सेलिब्रेशन किया. इसने 100 से ज्यादा टेबल वाली एक दावत रखी, जहां लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को सोने की पट्टिकाएं दी गईं.

जिस भी कर्मचारी ने ग्रुप में 10 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा की है, चाहे उनका रोल कुछ भी हो, उसे 999 शुद्ध सोने से बना एक गोल्ड मेडल दिया गया.

कैसा है ये गोल्ड मेमेंटो

सोने की पट्टिका पर कंपनी का हेडक्वार्टर और ब्रांड का लोगो है, जिसके दाईं ओर कर्मचारी की सेवा के साल खुदे हुए हैं. नीचे दाएं कोने में वज़न 20g, 25g, या 30g के साथ 999 शुद्ध सोना लिखा है. 10 से 14 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 20 ग्राम की सोने की पट्टिका मिली. 15 से 19 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 25 ग्राम की पट्टिका मिली. चांग चेंग के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने कंपनी को 20 साल तक सेवा दी है, 30 ग्राम का मेडल दिया गया.