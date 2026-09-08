मैजिक मशरूम खाने के बाद दिमाग में क्या होता है? वैज्ञानिकों को मिला छिपा पैटर्न

मैजिक मशरूम में पाया जाने वाला साइकेडेलिक पदार्थ साइलोसाइबिन (Psilocybin) इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालता है. इसे लेने के बाद लोगों को चीजें सामान्य से अलग दिखाई और महसूस हो सकती हैं. कई लोगों को समय, आसपास की दुनिया और खुद के बारे में भी अलग तरह का अनुभव होता है. अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इस दौरान दिमाग सिर्फ बिखरा हुआ या अराजक तरीके से काम नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक खास तरह का पैटर्न भी बनता है. यह रिसर्च ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की टीम ने की है. इसमें 62 ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिन्होंने पहले कभी साइकेडेलिक ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया था. सभी लोगों के दिमाग का दो बार स्कैन किया गया. पहली बार बिना किसी ड्रग के और दूसरी बार करीब 19 मिलीग्राम साइलोसाइबिन लेने के लगभग 80 मिनट बाद किया गया.
रिसर्च के दौरान लोगों को कई अलग-अलग परिस्थितियों से गुजारा गया. पहले उन्हें आंखें बंद करके आराम करने के लिए कहा गया. इसके बाद गाइडेड मेडिटेशन कराया गया, फिर भावनाएं जगाने वाला संगीत सुनाया गया और आखिर में उन्हें बिना आवाज वाला बादलों का वीडियो दिखाया गया. वैज्ञानिकों ने पाया कि साइलोसाइबिन लेने के बाद आंखें बंद होने पर भी दिमाग सामान्य स्थिति से अलग तरीके से काम कर रहा था. बाहर की दुनिया से मिलने वाली जानकारी को संभालने वाले दिमागी हिस्सों की गतिविधि कुछ कम हुई, जबकि अंदर की सोच और खुद से जुड़ी गतिविधियों वाले हिस्सों में कनेक्शन बढ़ गया.
इस रिसर्च की खास बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने सभी लोगों के दिमाग का सिर्फ औसत नहीं निकाला. उन्होंने हर व्यक्ति के दिमाग की गतिविधि को अलग-अलग देखा. इसके लिए मशीन लर्निंग की मदद ली गई. इससे पता चला कि दिमाग आराम, मेडिटेशन, संगीत और बादलों का वीडियो देखने जैसी अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग पैटर्न बना रहा था. यानी साइलोसाइबिन के असर के बावजूद दिमाग पूरी तरह अव्यवस्थित नहीं हुआ था.
रिसर्च में यह भी सामने आया कि जिन लोगों ने खुद और आसपास की दुनिया के बीच की दूरी कम महसूस की, उनके दिमाग में ये पैटर्न ज्यादा साफ दिखाई दिए. इसे वैज्ञानिकों ने एम्बेडेडनेस कहा है. आसान भाषा में इसे खुद को अपने आसपास के माहौल से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करना कहा जा सकता है. अगले दिन भी प्रतिभागियों से उनकी सोच और अनुभव में आए बदलाव के बारे में पूछा गया. जिन लोगों के दिमाग में अलग-अलग परिस्थितियों के पैटर्न ज्यादा साफ थे, उन्होंने अपनी सोच में ज्यादा बदलाव महसूस होने की बात कही.
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