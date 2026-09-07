मैजिक मशरूम और दिमाग का कनेक्शन आया सामने, वैज्ञानिकों ने देखा हैरान करने वाला बदलाव

मैजिक मशरूम यानी मशरूम में पाए जाने वाले साइकेडेलिक पदार्थ Psilocybin को लेकर वैज्ञानिकों ने दिमाग से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की है. नई स्टडी में पता चला है कि इस पदार्थ के असर के दौरान दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक खास तरह का पैटर्न बन सकता है. ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 62 लोगों के दिमाग की स्कैनिंग की. इन लोगों का एक बार बिना किसी ड्रग के और दूसरी बार Psilocybin की खुराक देने के बाद ब्रेन स्कैन किया गया. रिसर्च में शामिल लोगों ने पहले कभी साइकेडेलिक ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया था.
वैज्ञानिकों ने लोगों को अलग-अलग परिस्थितियों में रखा. इनमें आराम करना, आंखें बंद करके ध्यान लगाना, भावनात्मक संगीत सुनना और बादलों का वीडियो देखना शामिल था. रिसर्चर्स ने पाया कि Psilocybin के असर में दिमाग की गतिविधियां हर स्थिति के हिसाब से अलग-अलग पैटर्न बना रही थीं. यानी व्यक्ति उस समय जो कर रहा था या जिस चीज पर ध्यान दे रहा था, उसका असर उसके दिमाग की गतिविधियों पर दिखाई दे रहा था. पहले की कई रिसर्च में Psilocybin के असर को दिमाग में ज्यादा अव्यवस्था या असामंजस्य से जोड़कर देखा गया था. लेकिन नई स्टडी का कहना है कि अगर हर व्यक्ति के दिमाग को अलग-अलग देखा जाए, तो इस कथित अराजकता के पीछे एक व्यवस्थित पैटर्न नजर आ सकता है.
स्टडी में एक और दिलचस्प बात सामने आई. जिन लोगों ने खुद को अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया और खुद और बाहरी दुनिया के बीच की सीमा कम महसूस की, उनके दिमाग में परिस्थितियों के हिसाब से पैटर्न भी ज्यादा साफ दिखाई दिए. इस अनुभव को रिसर्चर्स ने ‘embeddedness’ नाम दिया. आसान भाषा में कहें तो यह ऐसा एहसास है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा है. हालांकि इस पैटर्न का संबंध चिंता से नहीं पाया गया. विजुअल इफेक्ट्स के साथ भी इसका संबंध काफी कमजोर था.
रिसर्चर्स ने लोगों से अगले दिन उनकी मानसिक स्थिति और अनुभव के बारे में सवाल पूछे. जिन लोगों के दिमाग में अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से पैटर्न ज्यादा साफ दिखाई दिए थे, उन्होंने अगले दिन अपने सोचने के तरीके में ज्यादा बदलाव महसूस होने की बात कही. हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि Psilocybin हर व्यक्ति पर एक जैसा असर करता है. स्टडी में शामिल लोगों की संख्या भी सीमित थी और सभी प्रतिभागी स्वस्थ थे.
Psilocybin को लेकर दुनिया के कई हिस्सों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संभावित इलाज के तौर पर रिसर्च चल रही है. ऑस्ट्रेलिया में इसे कुछ खास परिस्थितियों में उपचार के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है. लेकिन वैज्ञानिकों ने इस स्टडी के आधार पर किसी तरह का इलाज या कोई खास माहौल अपनाने की सलाह नहीं दी है. उनका कहना है कि आगे की रिसर्च में संगीत, आसपास का माहौल, थेरेपिस्ट की भूमिका और मरीज की पसंद जैसे अलग-अलग पहलुओं को समझना जरूरी होगा.
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