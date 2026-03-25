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Maham 3 और Maham 7, ईरान ने होर्मुज में भर दिया है कौन सा बारूद?

Naval Mines: ईरान बार-बार कह रहा है कि वह होर्मुज में बारूद भर देगा. आइये जानते हैं कि वह कौन सा हथियार है जो जहाजों को शिकार बनाने के लिए तैयार बैठा है.

Published date india.com Published: March 25, 2026 4:32 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Maham 3 और Maham 7, ईरान ने होर्मुज में भर दिया है कौन सा बारूद?
(photo credit reuters, for representation only)

Naval Mines: ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से जो इलाका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते में पानी में, विस्फोटक से भरे हथियार तैर रहे हैं, जो एक पल में बड़े-बड़े जहाजों को डुबा सकते हैं.

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य में तैनात ये हथियार नौसैनिक बारूदी सुरंगें हैं. ये ईरान के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक हैं, जिनके नाम हैं-Maham 3 और Maham 7. ताजा खुफिया जानकारी से परिचित अमेरिकी अधिकारियों ने CBS को बताया कि इस जलमार्ग में ये दो तरह की ईरानी बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं. महाम 3′ और ‘महाम 7’ लिम्पेट माइन (बारूदी सुरंगें) ईरान में ही निर्मित हैं और ये वहां की सरकार की तोपखाना-शक्ति का एक अहम हिस्सा हैं.

Maham 3 की ताकत

महाम 3 एक ‘मूर्ड माइन’ (लंगर वाली सुरंग) है, जिसे 300 फीट तक की गहराई वाले पानी में तैनात किया जा सकता है. तैनात होने के बाद, यह हथियार ऊपर उठता है और फिर गुजरने वाले जहाजों की गहराई से ठीक नीचे घात लगाकर बैठ जाता है, और अपने 120 किलोग्राम के विस्फोटक चार्ज को छोड़ने का इंतजार करता है.

यह साउंड सेंसर से ट्रिगर होता है. इसका मूल ऑपरेटिंग मोड कम-फ्रीक्वेंसी वाले ‘अकॉस्टिक सिग्नेचर’ (ध्वनि संकेतों) पर निर्भर करता है. जब यह माइन (सुरंग) फटती है, तो हर लक्ष्य उससे सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर होता है, और इसका असर बेहद विनाशकारी हो सकता है.

Maham 7

महाम 7 जिसे “स्टिकिंग माइन” (चिपकने वाली सुरंग) भी कहा जाता है अपनी बनावट के कारण आसानी से पकड़ में नहीं आती, और इसे जहाजों या विमानों से तैनात किया जा सकता है. इसके संभावित लक्ष्यों में मध्यम आकार के जहाज, लैंडिंग क्राफ्ट और छोटी पनडुब्बियां शामिल हैं.

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माना जाता है कि इस जलडमरूमध्य में कम से कम एक दर्जन ऐसी माइनें घात लगाकर बैठी हैं लेकिन ईरान के पास सैकड़ों और माइनें तैनात करने की क्षमता है.

2,000 बहने वाली माइन

स्ट्रॉस सेंटर के विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान के पास सोवियत, पश्चिमी और ईरानी मूल की कम से कम 2,000‘ड्रिफ्टिंग’ (बहने वाली) और ‘मूर्ड’ (लंगर वाली) संपर्क माइनें जमा हैं. पिछले कुछ सालों में, रूस, चीन और उत्तरी कोरिया से मिलीं नई और ज्यादा उन्नत बॉटम माइन’ (तल पर बिछाई जाने वाली) और ‘राइजिंग माइन’ (ऊपर उठने वाली) भी सेना के विशाल जखीरे में शामिल की गई हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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