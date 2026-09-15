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होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका को बड़ा झटका! ईरान ने MQ-1 ड्रोन मार गिराने का किया दावा

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, ड्रोन को स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से के आसमान में देखा गया था. इसके बाद ईरान की नई और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने इसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया.

Written by: Ikramuddin
Published: September 15, 2026, 5:57 PM IST
होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका को बड़ा झटका! ईरान ने MQ-1 ड्रोन मार गिराने का किया दावा
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, ड्रोन को स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से के आसमान में देखा गया था. इसके बाद ईरान की नई और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने इसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया. ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, IRGC के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई ईरान के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क की निगरानी और नियंत्रण के तहत की गई. ईरान का कहना है कि उसकी वायु रक्षा व्यवस्था लगातार देश के हवाई क्षेत्र पर नजर रख रही है और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है.

ईरान का दावा- दुश्मन के हर हमले का देंगे जवाब

IRGC ने कहा है कि ईरानी वायु रक्षा बल दुश्मन के हमलों का लगातार जवाब दे रहे हैं. उसके मुताबिक, अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कई लड़ाकू विमान और जासूसी ड्रोन समेत कई अन्य दुश्मन विमानों को मार गिराया गया है. हालांकि, अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराए जाने का यह दावा ईरानी पक्ष की ओर से किया गया है. इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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पिछले सप्ताह भी ड्रोन गिराने का किया था दावा

IRGC ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब होर्मुज स्ट्रेट के इलाके में अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाने का दावा किया गया है. ईरान के मुताबिक, पिछले सप्ताह भी उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने होर्मुज क्षेत्र के ऊपर एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था. लगातार सामने आ रहे इन दावों से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह इलाका दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है.

तेल टैंकर को लेकर भी ईरान का बड़ा दावा

इस बीच, IRGC की नौसेना कमान ने एक तेल टैंकर को लेकर भी जानकारी दी है. IRGC के मुताबिक, ‘एल गैया’ नाम का एक बड़ा तेल टैंकर प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान वह समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों की चपेट में आ गया. ईरानी नौसेना के अनुसार, बारूदी सुरंग से टकराने के बाद टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई. आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे काबू नहीं किया जा सका और देखते ही देखते पूरा जहाज आग की चपेट में आ गया.

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण

IRGC के आधिकारिक समाचार मंच सेपाह न्यूज के बयान के मुताबिक, फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट बंद है और इस पर ईरानी नौसेना का नियंत्रण बना हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव बढ़ने का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के तेल कारोबार और समुद्री आवाजाही पर भी पड़ सकता है. (आईएएनएस)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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