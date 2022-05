पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट और नोबल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई (Malala Yousafzai) का हिजाब पर दोहरा रवैया सामने आया है. भारत में हिजाब पहनने की हिमायत करने वाली मलाला ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में हिजाब को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है. तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य करने का फरमान जारी करने के बाद मलाला ने वहां की महिलाओं और लड़कियों के लिए भय जताया है. ब्रिटेन में रह रहीं पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट मलाला ने वैश्विक नेताओं से आग्रह किया है कि वे अफगान महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान (Taliban) को जवाबदेह ठहराएं.Also Read - अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान- चेहरा समेत पूरे शरीर को ढकने वाला बुर्का पहने महिलाएं

मलाला (Malala Yousafzai) ने ट्वीट कर, 'तालिबान अफगानिस्तान के सार्वजनिक जीवन से महिलाओं और लड़कियों को मिटा देना चाहता है. उसने लड़कियों को स्कूल से और महिलाओं को काम से बाहर कर दिया है. परिवार के पुरुष सदस्य के बिना यात्रा करने पर बैन लगा दिया है और अब अपने शरीर को पूरी तरह ढककर चलने के लिए मजबूर कर देने वाला फरमान. अफगानिस्तान की लाखों लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.'

मलाला ने वैश्विक नेताओं से लाखों महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया. मलाला ने कहा कि ‘हमें अफगानी महिलाओं के प्रति अपनी सहानुभूति कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान (Taliban) अपने वादों को लगातार तोड़ना जारी रखे हुए है. बावजूद इसके महिलाएं अपने मानवाधिकारों और सम्मान के लिए अब भी सड़कों पर उतर रही हैं. हम सभी, विशेष रूप से मुस्लिम देशों को उनके साथ खड़े होना चाहिए.’ इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भी अफगान महिलाओं को सिर से पैर तक ढकने तालिबानी फरमान पर चिंता जता चुके हैं.

“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.

Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I

— Malala (@Malala) February 8, 2022