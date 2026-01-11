By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Grok AI के खिलाफ सख्त एक्शन, इंडोनेशिया के बाद अब मलेशिया ने भी किया बैन, जानें क्या रही वजह?
मलेशिया ने डेटा सुरक्षा और भ्रामक जानकारी (Misinformation) फैलने के डर से मस्क के Grok AI पर बैन लगा दिया है. इंडोनेशिया के बाद मलेशिया इस एआई बॉट के खिलाफ एक्शन लेने वाला दूसरा प्रमुख दक्षिण-पूर्व एशियाई देश बन गया है.
एलोन मस्क की एआई कंपनी xAI द्वारा विकसित Grok AI के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया में एक के बाद एक देश इस एआई बॉट पर पाबंदी लगा रहे हैं. इंडोनेशिया के कड़े रुख के बाद अब मलेशिया ने भी सुरक्षा और डेटा गोपनीयता (Data Privacy) का हवाला देते हुए Grok AI पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला किया है.
Grok AI मलेशिया में भी बैन
मलेशियाई सरकार और वहां के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने Grok AI की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. इंडोनेशिया द्वारा उठाए गए कदमों के बाद मलेशियाई गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बिना कड़े नियमों और डेटा लोकलाइजेशन (Data Localization) के किसी भी विदेशी एआई टूल को देश के नागरिकों का डेटा एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
बैन के पीछे की मुख्य वजहें
दक्षिण एशियाई देश मलेशिया इन वजहों के आधार पर Grok AI को बैन किया है;
- डेटा प्राइवेसी: मलेशियाई अधिकारियों का मानना है कि Grok AI सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के यूजर्स का डेटा बिना स्पष्ट सहमति के इस्तेमाल कर रहा है. सरकार का तर्क है कि मलेशियाई नागरिकों की निजी जानकारी विदेशी सर्वरों पर असुरक्षित हो सकती है.
- भ्रामक जानकारी: एआई बॉट्स अक्सर गलत तथ्य पेश करते हैं. मलेशिया सरकार को डर है कि Grok AI धार्मिक या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर गलत जानकारी फैला सकता है, जिससे देश की शांति भंग हो सकती है.
- कंटेंट मॉडरेशन का अभाव: एलोन मस्क फ्री स्पीच (Free Speech) के पैरोकार रहे हैं, लेकिन मलेशिया जैसे देशों में हेट स्पीच और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बेहद सख्त कानून हैं. Grok AI द्वारा फिल्टर न की गई सामग्री को लेकर सरकार असहज है.
- लोकल रूल्स की अनदेखी: मलेशिया के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (PDPA) के मानकों पर Grok खरा नहीं उतर पाया है. अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने डेटा प्रोसेसिंग को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई है.
इंडोनेशिया के बाद मलेशिया का एक्शन
इंडोनेशिया ने कुछ समय पहले ही Grok AI को यह कहकर प्रतिबंधित किया था कि यह स्थानीय संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ सामग्री दे सकता है. अब मलेशिया का भी इस राह पर चलना मस्क के xAI बिजनेस के लिए एशिया में एक बड़ा झटका है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही ट्रेंड रहा, तो अन्य एशियाई देश भी अपनी डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) को बचाने के लिए ऐसे कदम उठा सकते हैं. मलेशिया सरकार ने अपने सख्त फैसले के बावजूद ये कहा है कि यदि xAI उनके लोकल रूल्स और कंटेंट रेगुलेशन का पालन करने को तैयार होते हैं, तो वे इस प्रतिबंध पर पुनर्विचार कर सकते हैं. फिलहाल, मलेशियाई यूजर्स आधिकारिक तौर पर इस एआई सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
