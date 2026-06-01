इस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Instagram-TikTok बैन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर नए सख्त नियम लागू किए हैं. जानिए सरकार ने यह फैसला क्यों लिया.

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सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों को गलत कंटेंट, साइबरबुलिंग और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए लिया गया है. (Photo from Freepik)

आज के समय में बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी के हाथ में मोबाइल नजर आता है. बच्चे कई घंटों तक इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर समय बिताते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अकेलापन और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. इसी बढ़ती चिंता के बीच मलेशिया ने बड़ा कदम उठाया है. यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है. सरकार का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की मानसिक सेहत और व्यवहार पर बुरा असर डाल सकता है.

16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया

नए नियम सोमवार (1 जून, 2026) से ही लागू हो गए हैं. अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे. सरकार ने कंपनियों को साफ कहा है कि वे Age Verification System लागू करें और नाबालिगों को अकाउंट बनाने से रोकें. अगर किसी मौजूदा अकाउंट का यूजर 16 साल से कम उम्र का पाया जाता है, तो उसे एक महीने का समय मिलेगा ताकि वह अपनी फोटो, वीडियो या बाकी डेटा डाउनलोड या ट्रांसफर कर सके. इसके बाद अकाउंट पर कार्रवाई हो सकती है.

सरकार क्यों लाई ये सख्त नियम?

मलेशिया सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों को गलत कंटेंट, साइबरबुलिंग और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक उनका मकसद बच्चों को पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं, बल्कि इंटरनेट को उनके लिए सुरक्षित बनाना है. अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती, तो उस पर करीब 25 लाख डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर बच्चे किसी तरीके से नियम तोड़कर अकाउंट बना लेते हैं, तो इसके लिए माता-पिता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. मलेशिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया भी ऐसे कदम उठा चुके हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस तरह की पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं.

दो हिस्सों में बंटी माता-पिता की राय

इस फैसले को लेकर मलेशिया में माता-पिता की राय अलग-अलग है. कुआलालंपुर में रहने वाले एक परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले से ही अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा हुआ है. उनका मानना है कि गलत कंटेंट बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालता है. परिवार अपने बच्चों को कमरे में फोन इस्तेमाल नहीं करने देता और स्क्रीन टाइम भी सीमित रखता है. वहीं 15 साल के एक बच्चे ने कहा कि सोशल मीडिया जरूरत नहीं, सिर्फ एक लग्जरी है. दूसरी तरफ कुछ माता-पिता का मानना है कि सही निगरानी में सोशल मीडिया बच्चों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है. कुछ बच्चे यूट्यूब के जरिए पढ़ाई, कुकिंग और नई स्किल्स सीख रहे हैं.

नए नियमों पर उठने लगे सवाल

हालांकि, इस फैसले को लेकर कई एक्सपर्ट्स और प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स ने चिंता भी जताई है. उनका कहना है कि Age Verification के लिए सरकारी ID मांगना लोगों की निजी जानकारी को खतरे में डाल सकता है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बच्चे कम सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर माता-पिता खुद बच्चों के लिए अकाउंट बना दें, तो इस कानून का असर कम हो जाएगा. इसके बावजूद, दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है. कई देश अब सोशल मीडिया पर उम्र से जुड़े सख्त नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं.