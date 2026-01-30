Hindi World Hindi

"पासपोर्ट पहली बीवी के पास .." दूसरी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलने के लिए अवैध तरीके से पार की सीमा, हंस रही है पूरी दुनिया

सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई. यूजर्स इसे "प्यार की मजबूरी" बता रहे हैं, तो कुछ इसे "रिश्तों का अजीब खेल" और "दोहरी जिंदगी की सजा" कह रहे हैं.

पढ़िए क्या है पूरा मामला

दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जो हंसी-मजाक की वजह बनकर वायरल हो जाता है. अब फिर से सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला मलेशिया का है, जहां एक 46 साल का मलेशियाई ट्रक ड्राइवरअपनी पहली पत्नी के डर से अवैध समुद्री रास्ते से इंडोनेशिया गया और वापस लौटते समय पकड़ा गया. यह घटना जनवरी 2026 में सामने आई, जब मलेशियन मैरिटाइम एनफोर्समेंट एजेंसी (MMEA) ने सेलांगोर के पास सबक बर्नम के नजदीक एक अनरजिस्टर्ड फाइबरग्लास बोट को रोका. इस बोट पर 26 इंडोनेशियाई अवैध प्रवासी के साथ दो मलेशियाई नागरिक भी थे, जिनमें से एक यह शख्स था. बोट को म्यांमार का एक नागरिक चला रहा था.

क्या थी पूरी घटना?

यह शख्स पेराक (Perak) का रहने वाला है और चार बच्चों का पिता है. उसने एक साल पहले रावांग में दूसरी शादी की थी, लेकिन ये सब पहली पत्नी से छुपाकर किया. दूसरी पत्नी इंडोनेशिया के मेडान शहर में रहती है और पांच महीने की गर्भवती थी. जब उस आदमी को पता चला कि दूसरी पत्नी की हालत गंभीर है , तो वह मिलने के लिए बेचैन हो गया. लेकिन आदमी का पासपोर्ट पहली पत्नी के पास था, और वह नहीं चाहता था कि पहली पत्नी को दूसरी शादी का पता चले. इसलिए उसने कानूनी तरीके सेजाने की बजाय अवैध समुद्री रास्ते का सहारा लिया. उसने इंडोनेशिया जाकर 4-5 दिन बिताए, जहां वह तंजुंग बालाई से मेडान पहुंचा. वापसी में भी वही अवैध रास्ता अपनाया, ताकि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक न हो और पहली पत्नी को शक न हो. लेकिन 28 जनवरी 2026 की रात करीब 12:30 बजे MMEA की स्पेशल ऑपरेशन में बोट को पकड़ लिया गया.

पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया: “मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और हालत गंभीर थी, इसलिए मैंने अवैध रास्ता चुना मेडान जाने के लिए.”

“मैं नहीं चाहता था कि पहली पत्नी को मेरी दूसरी शादी का पता चले. यह पहली बार था जब मैंने ऐसा बैक रूट यूज किया, क्योंकि पासपोर्ट उसके पास था.”

कानूनी परिणाम

मलेशिया में अवैध एंट्री/एग्जिट इमिग्रेशन एक्ट 1959/63 के तहत अपराध है, जिसमें 10,000 रिंगित तक जुर्माना, 5 साल तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है. MMEA के सेलांगोर डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल मुहाइमिन मुहम्मद सल्लेह ने कहा कि वे क्रॉस-बॉर्डर क्राइम्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे. इस ऑपरेशन में दो बोट्स पकड़ी गईं, जिसमें अवैध माइग्रेंट्स की तस्करी रुकी.

सोशल मीडिया रिएक्शन

इस वायरल खबर पर, सोशल मीडिया पर कई ने कमेंट्स में लिखा कि “पासपोर्ट किसी और के पास रखना कितना रिस्की है”, जबकि कुछ ने बहुविवाह (पॉलीगैमी) पर बहस छेड़ दी, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी की इजाजत है लेकिन पारदर्शिता जरूरी है. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा, “पासपोर्ट वापस ले लो, अगली बार टिकट खरीद लो!”

