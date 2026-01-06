By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मुस्लिम देश के प्रिंस ने मुझसे जबरन की शादी, मेरी नहीं थी मर्जी, मॉडल Manohara Odelia ने बयां किया दर्द
Model Manohara Odelia: मॉडल का कहना है कि शादी के वक्त वह सिर्फ 16 साल की थीं और उनकी मर्जी नहीं थी.
Model Manohara Odelia: एक इंडोनेशियाई-अमेरिकी मॉडल ने मलेशियाई राजकुमार से जबरन शादी का दर्दनाक अनुभव साझा किया है. मॉडल का कहना है कि उस समय सिर्फ 16 साल की थीं, और वह शादी नहीं करना चाहती थीं. शादी के एक साल बाद वह अपने पति पर रोजाना यौन शोषण और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर मलेशिया से भाग गईं.
कौन हैं ये मॉडल
मॉडल का नाम मनोहरा ओडेलिया है और वह 33 साल की हैं. साल 2008 में, मलेशियाई राजकुमार तेंग्कू फखरी ने उनसे शादी की थी. तेंग्कू मुहम्मद फखरी पेट्रा मलेशिया के केलंतन राज्य के सुल्तान के बेटे हैं. पर मनोहरा ओडेलिया का कहना है कि मलेशियाई राजकुमार से उनकी शादी कानूनी नहीं थी.
पूर्व पत्नी शब्द पर आपत्ति
मनोहरा ओडेलिया ने अब इस घटना के बारे में खुलकर बात की है, और कहा है कि यह रिश्ता कभी भी आपसी सहमति से नहीं था और शादी कानूनी नहीं थी. इंडोनेशियाई मॉडल ने कहा कि उस समय वह नाबालिग थीं और मीडिया द्वारा उनके बारे में लिखते समय “पूर्व पत्नी” शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई. मनोहरा ने पत्रकारों, एडिटर्स और गूगल और विकिपीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की कि जब भी उनके बारे में बात करें तो इस शब्द का इस्तेमाल बंद कर दें.
राजकुमार पर क्या आरोप लगाया
मनोहरा ने आरोप लगाया कि केलंतन में रहते हुए उन्हें शारीरिक और भावनात्मक शोषण, सख्त नियंत्रण और अलगाव का सामना करना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज़ादी से घूमने की इजाज़त नहीं थी, परिवार से सीमित संपर्क था, और असल में उन्हें महल में ही कैद करके रखा गया था.
कैसे भागीं इडोनेशिया
2009 में, मनोहरा शाही परिवार की यात्रा के दौरान सिंगापुर के एक होटल से नाटकीय तरीके से इंडोनेशिया भाग गईं. बाद में बताया गया कि वह अपनी मां, स्थानीय पुलिस और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की मदद से भाग निकली थीं. उन्होंने बाद में इंडोनेशियाई समाचार आउटलेट डेटिक को बताया, यौन शोषण और यौन उत्पीड़न मेरे लिए रोज़ की बात थी. वह ऐसा हर बार करता था जब मैं यौन संबंध नहीं बनाना चाहती थी.
