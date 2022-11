Maldives Fire: मालदीव की राजधानी माले में गुरुवार को विदेशी कामगारों के तंग घरों में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घटना पर मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने माले, में हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है, जिसमें कथित तौर पर भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई.

द्वीपसमूह की राजधानी माले में जिसे एक अपमार्केट हॉलिडे डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है. अधिकारियों ने कहा कि आग में नष्ट हुई एक इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 जले हुए शव बरामद किए गए हैं. इमारत के बेसमेंट में वाहन मरम्मत के लिए बनाए गए गैरेज में भीषण आग लग गई जिसमें यह दुर्घटना हुई है.

दमकल सेवा के एक अधिकारी ने कहा, “हमें 10 शव मिले हैं.” आग बुझाने में उन्हें लगभग चार घंटे लगे. एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि मृतकों में नौ भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं. मालदीव के राजनीतिक दलों ने विदेशी श्रमिकों की हुई मौत उनके रहने के लिए वहां की गई व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की है.