उत्तरी इंग्लैंड के यॉर्क शहर में बुधवार को आम लोगों से बातचीत के दौरान महाराजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला पर अंडे फेंके जाने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. शहर के ‘मिकलेगेट बार लैंडमार्क’ पर लोगों का अभिवादन करते समय शाही जोड़े पर अंडे फेंके गए, जो चार्ल्स तृतीय (73) के पास से निकल गए.

सोशल मीडिया पर आईं तस्वीरों में दिख रहा है कि एक अंडा महाराजा के पैरों के पास गिरा. हालांकि चार्ल्स इससे प्रभावित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे. उनका सुरक्षा अधिकारी उनके बचाव के लिए तुरंत आगे आ गया. आरोपी को जब पकड़ा गया तो वह चिल्लाने लगा, ‘यह देश गुलामों के खून से बना है.’