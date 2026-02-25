  • Hindi
नकली लॉ डिग्री के साथ 5 साल तक हाईकोर्ट में जज रहा ये शख्स, आखिर कैसे किया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा?

पाकिस्तान की न्यायपालिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज को फर्जी लॉ डिग्री के चलते पद से बर्खास्त कर दिया गया है.

Published date india.com Published: February 25, 2026 6:47 AM IST
Gaurav Barar
सांकेतिक तस्वीर

Pakistan News: पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक जज ने पांच वर्षों तक न्यायपीठ में बैठकर फैसले सुनाए, जबकि किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई कि उनकी कानून की डिग्री फर्जी थी. हाल ही में IHC की उसी पीठ ने, जहां वे कभी कार्यरत थे, उनकी डिग्री को ‘void ab initio’ (शुरुआत से ही शून्य) घोषित कर दिया.

इसका अर्थ यह है कि कानून की नजर में उनकी डिग्री का कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और गैर-कानूनी साबित हुई.

जज के पद से हटाया गया

डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार 23 फरवरी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 116 पन्नों का एक विस्तृत फैसला सुनाया. इस फैसले के माध्यम से जस्टिस जहांगीरी को उनके पद से आधिकारिक रूप से हटा दिया गया है. गौरतलब है कि जहांगीरी को दिसंबर 2020 में उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी योग्यता पर विवाद बढ़ने के कारण पिछले साल सितंबर में ही उन्हें न्यायिक कार्यों से रोक दिया गया था.

कराची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किए गए मूल रिकॉर्ड के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जहांगीरी के शैक्षणिक दस्तावेज न केवल फर्जी थे, बल्कि उन्होंने पहचान की चोरी और दंड से बचने के लिए धोखाधड़ी का सहारा भी लिया था.

कराची विश्वविद्यालय ने लगाया था प्रतिबंध

अदालत ने पाया कि 1988 में जहांगीरी ने एक फर्जी नामांकन संख्या का उपयोग करके परीक्षा दी थी, जहां उन्हें नकल करते हुए पकड़ा गया था. 1989 में कराची विश्वविद्यालय ने उन पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया था.

नाम बदलकर धोखाधड़ी

सजा स्वीकार करने के बजाय, जहांगीरी ने अगले ही साल तारिक जहांगीरी नाम से फिर से परीक्षा दी. इस बार उन्होंने इम्तियाज अहमद नामक एक अन्य छात्र को आवंटित नामांकन संख्या का अवैध रूप से उपयोग किया. इसके अतिरिक्त, गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने अदालत में स्पष्ट किया कि जहांगीरी ने कभी उस संस्थान में प्रवेश ही नहीं लिया था.

बचाव में विफल

अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि जहांगीरी को अपने मूल दस्तावेज पेश करने और लिखित जवाब देने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वे हर बार विफल रहे. इसके बजाय, उन्होंने मामले को लटकाने के लिए विभिन्न कानूनी पैंतरे अपनाए, जैसे पूर्ण पीठ की मांग करना, मुख्य न्यायाधीश को मामले से हटने का अनुरोध करना, सिंध उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही का हवाला देकर अनिश्चितकालीन स्थगन की मांग करना.

अदालत ने इन प्रयासों को टालमटोल की रणनीति करार दिया. पीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त सबूत पेश कर दिए थे, इसलिए अब अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने की जिम्मेदारी जहांगीरी पर थी. उनके पास सबूत न होने के कारण अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके पास कोई वैध डिग्री नहीं है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

