बिना फेफड़े के 48 घंटे जिंदा रहा शख्स, कैसे सर्जन ने किया कमाल?
Lungs: अमेरिका में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक टीम ने टोटल आर्टिफिशियल लंग सिस्टम बनाया है.
Lungs: फेफड़ों के जरिए हम सांस लेते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखते हैं. पर अमेरिका में सर्जन की एक टीम ने एक आदमी को बिना फेफड़ों के 48 घंटे तक जिंदा रखा. आइये जानते हैं कि यह चमत्कार कैसे हुआ.
क्यों पड़ी यह जरूरत
साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की बात है. 33 साल के उस आदमी को इन्फ्लूएंजा से संबंधित फेफड़ों की बीमारी हो गई. यह तेजी से निमोनिया, सेप्सिस और जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) कहा जाता है, में बदल गया.
क्या बोले सर्जन
थोरेसिक सर्जन अंकित भारत कहते हैं, उसके फेफड़ों में एक इन्फेक्शन हो गया था जिसका किसी भी एंटीबायोटिक से इलाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह हर चीज के प्रति प्रतिरोधी था. उस इन्फेक्शन की वजह से उसके फेफड़े में लिक्विड हो गए और फिर उसके बाकी शरीर में फैलने लगे.
जान का खतरा था
इस बीमारी के इलाज का मानक तरीका यह होगा कि मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाए और फेफड़ों को ठीक होने का समय दिया जाए. हालांकि, यहां फेफड़े ही मुख्य समस्या और इन्फेक्शन का स्रोत थे: अगर उसके फेफड़े नहीं निकाले जाते तो आदमी की मौत पक्की थी, और अगर निकाले जाते तो भी उसकी मौत की बहुत ज़्यादा संभावना थी. वहीं इम्यून डैमेज का मतलब था कि इस मामले में, लंग ट्रांसप्लांट बिल्कुल जरूरी था. पर दोनों फेफड़ों को हटाने से आमतौर पर खून के बहाव में रुकावट के कारण दिल काम करना बंद कर देता है.
फिर डॉक्टरों ने क्या किया
अमेरिका में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक टोटल आर्टिफिशियल लंग (TAL) सिस्टम बनायाजो हमारे फेफड़ों की तरह खून को ऑक्सीजन देता है, साथ ही खून के बहाव को मैनेज करता है और दिल की रक्षा करता है.
मरीज अब है सेहतमंद
TAL मरीज को स्थिर करने और उसे डोनर फेफड़ों का जोड़ा लेने के लिए तैयार करने में बहुत जरूरी था. दो साल से ज़्यादा समय बाद, वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसके फेफड़े पूरी तरह से काम कर रहे हैं. इस ऑपरेशन पर एक केस रिपोर्ट Med में पब्लिश हुई है.
