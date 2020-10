Afghanistan: अफगानिस्तान के पूर्वी नांगरहार प्रांत में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने के क्रम में बुधवार को एक स्टेडियम में इंतजार कर रहे हजारों अफगानी नागरिकों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कम से कम 11 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. गवर्नर अताउल्लाह खोग्यानी ने कहा कि इनमें से 13 अन्य लोग घायल हो गए जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं.उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में से ज्यादातर वृद्ध थे. घटना पर पाकिस्तानी दूतावास ने दुख जताया. Also Read - अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान : भारत

वहीं बुधवार को हुई एक अन्य घटना में उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में कम से कम 34 अफगान पुलिस कर्मी मारे गए हैं. एक स्थानीय अस्पताल के अधिकारी ने यह जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक ताखर प्रांत के मुख्य अस्पताल के निदेशक रहीम बाखिश दानिश ने कहा कि हमले में आठ अन्य सुरक्षा कर्मी घायल भी हो गए हैं.

घटना के बाद पाकिस्तानी दूतावास ने दुख जाहिर किया है. अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एंबेसडर मंसूर अहमद खान ने ट्वीट किया. कहा " पाकिस्तानी दूतावास से 5 किलोमीटर दूर जलालाबाद के एक स्टेडियम में अधिकारियों ने वीजा आवेदकों के लिए यह आयोजन किया था. यहां हुए हादसे से गहरा दुख हुआ है."

A deadly stampede broke out Wednesday in Jalalabad, and at least 12 people were killed and tens were injured as thousands thronged at a football stadium to apply for Pakistan visa, officials said.

