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दुनिया खत्म हुई तो भी सुरक्षित रहेंगे Zuckerberg! 'अमर रहने' के लिए खर्च कर रहे 270 मिलियन डॉलर

मार्क ज़ुकेरबर्ग (Mark Zuckerberg) हवाई में एक बेहद महंगा और सुरक्षित बंकर बना रहे हैं. ये पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा और किसी भी आपदा में रहने के लिए डिजाइन किया गया है. इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद भी सामने आए हैं.

Published date india.com Published: March 17, 2026 11:42 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दुनिया खत्म हुई तो भी सुरक्षित रहेंगे Zuckerberg! 'अमर रहने' के लिए खर्च कर रहे 270 मिलियन डॉलर

Mark Zuckerberg’s Hawaii Doomsday Bunker: टेक दुनिया के दिग्गज और Meta के CEO मार्क ज़ुकेरबर्ग (Mark Zuckerberg) इन दिनों अपने एक अनोखे और बेहद महंगे प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरों के मुताबिक, वह हवाई द्वीप पर एक विशाल ‘डूम्सडे बंकर’ यानी ऐसा सुरक्षित ठिकाना तैयार कर रहे हैं, जहां किसी भी बड़ी आपदा या वैश्विक संकट के समय आराम से रहा जा सके.

ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक पूरा हाई-टेक और आत्मनिर्भर परिसर बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कुल लागत करीब 270 मिलियन डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. ये प्रोजेक्ट हवाई के काउई द्वीप पर स्थित कूलाउ रैंच में बनाया जा रहा है, जो पहले से ही जुकरबर्ग की एक बड़ी संपत्ति का हिस्सा है.

प्रोजेक्ट की सबसे खास बात

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसका अंडरग्राउंड बंकर है. ये करीब 5,000 स्क्वायर फीट में फैला होगा और इसमें मजबूत धातु और कंक्रीट के दरवाजे लगाए जाएंगे, जो किसी भी परमाणु या बड़े हमले से सुरक्षा दे सकें. बंकर के अंदर रहने के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी, जैसे रहने के कमरे, लाइब्रेरी और पूरी तरह सुरक्षित माहौल होगा.

इसके अलावा, इस पूरे परिसर में दो बड़े आलीशान बंगले बनाए जा रहे हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 57,000 स्क्वायर फीट होगा. इनमें 30 बेडरूम, 30 बाथरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, इंडस्ट्रियल किचन और कई लिफ्ट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. ये किसी लक्जरी रिसॉर्ट से कम नहीं होगा.

पानी स्टोर करने के लिए खास सिस्टम

ये एस्टेट पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की योजना है. इसमें अपना पानी स्टोर करने के लिए बड़ा रिजर्वायर होगा, खेती और पशुपालन की सुविधा होगी, जिससे खाने-पीने की चीजें वहीं तैयार हो सकें. यानी किसी आपात स्थिति में भी बाहर की दुनिया पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी.

जिम, स्विमिंग पूल से लेकर ये सभी चीजें

इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में मनोरंजन और आराम के लिए भी कई सुविधाएं होंगी. इसमें जिम, स्विमिंग पूल, सॉना, टेनिस कोर्ट और पेड़ों पर बने 11 ट्रीहाउस भी शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें रस्सी के पुलों से जोड़ा जाएगा. हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद भी कम नहीं हैं. कुछ लोगों का आरोप है कि ये स्थानीय लोगों की जमीन और संस्कृति पर असर डाल रहा है. सोशल मीडिया पर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर के कई अमीर लोग अब भविष्य के खतरों को देखते हुए ऐसे सुरक्षित ठिकानों में निवेश कर रहे हैं. बढ़ते वैश्विक तनाव, जलवायु परिवर्तन और संभावित संकटों के बीच यह एक नई ट्रेंड बनती जा रही है. कुल मिलाकर, जुकरबर्ग का ये डूम्सडे बंकर केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता और तैयारी का एक बड़ा संकेत भी है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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