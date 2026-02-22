By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान लेकिन मरियम नवाज ने खरीदा 10 अरब का विमान, जानें कितनी अमीर हैं नवाज शरीफ की बेटी
Maryam Nawaz net worth: पाकिस्तान के भारी कर्ज और आर्थिक बदहाली के बीच पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज 10 अरब पाकिस्तानी रुपये का लग्जरी विमान गल्फस्ट्रीम जी500 खरीदने की चहुंओर चर्चा हो रही है. ऐसे में कुछ लोग उनकी रहीसी और अकूत संपत्ति की चर्चा भी कर रहे हैं. आइये जानते हैं कितनी अमीर है मरियम शरीफ...
Maryam Nawaz Luxury Jet Gulfstream G500: पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है. देश पर अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज है और आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है. इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज एक बेहद महंगे लग्जरी विमान की खरीद को लेकर बहस के केंद्र में हैं.
10 अरब का ‘गल्फस्ट्रीम’ विमान
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए गल्फस्ट्रीम जी500 (Gulfstream G500) जेट खरीदा है. इस विमान की कीमत करीब 10 अरब पाकिस्तानी रुपये बताई जा रही है. वहीं, सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जनता भूखमरी की कगार पर है, तब टैक्सपेयर्स के पैसे से इतना महंगा जेट खरीदना कितना जायज है? विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि शरीफ परिवार हमेशा से ही आलीशान जिंदगी जीने का शौकीन रहा है, लेकिन देश की कंगाली के समय ऐसी फिजूलखर्ची संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है.
कितनी अमीर हैं मरियम नवाज?
पिछले चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे (Affidavit) के अनुसार, मरियम नवाज की कुल संपत्ति लगभग 84.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है. जमीन और जायदाद के लिए उनके पास लाहौर में 1500 कनाल यानी करीब 188 एकड़ से अधिक जमीन है. वहीं, विभिन्न कंपनियों में उनके 12.2 मिलियन (1.22 करोड़) रुपये के शेयर हैं. उनके बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैं और उनके पास करीब 17.5 लाख रुपये का सोना है.
एक भी कार नहीं, भाई से लिया है कर्ज
हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद नामांकन फॉर्म के अनुसार मरियम नवाज के नाम पर कोई भी कार नहीं है. साथ ही, उन्होंने अपने भाई हसन नवाज से करीब 2.9 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया हुआ है.
राजनीतिक सफर और परिवार
मरियम नवाज 51 वर्ष की हैं और इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. वे 2012 से राजनीति में सक्रिय हैं और वर्तमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की मुख्य संगठनकर्ता हैं. बता दें कि 2024 के चुनावों के बाद वे पाकिस्तान के किसी प्रांत (पंजाब) की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. उनके पति मोहम्मद सफदर अवान (रिटायर्ड कैप्टन) हैं और उनके तीन बच्चे हैं.
