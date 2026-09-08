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मरियम नवाज के बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल... मुनीर की मुट्ठी से फिसले राजनेता

Maryam Nawaz: पाकिस्तान पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 8, 2026, 2:33 PM IST
मरियम नवाज के बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल... मुनीर की मुट्ठी से फिसले राजनेता
मरियम नवाज न कहा कि बलूचिस्तान, केपी और पीओके की समस्याओं को हल करने के लिए लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना होगा. (photo credit, IANS)

Maryam Nawaz: पाकिस्तान के तीन बड़े इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं.  बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में असंतोष का माहौल है. इससे पाकिस्तान का राजनीतिक वर्ग और सेना भी आमने-सामने आ गए हैं. नेता खुलेआम सेना के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं. आईएएनस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान राजनीतिक वर्ग और सेना के बीच बड़े टकराव की स्थिति बन रही है.

मरियम नवाज ने क्या कहा

हाल ही में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बयान भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात को दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या देश के भीतर मौजूद आतंकवाद और आंतरिक चुनौतियां हैं.

और पढ़ें: गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान लेकिन मरियम नवाज ने खरीदा 10 अरब का विमान, जानें कितनी अमीर हैं नवाज शरीफ की बेटी

मुनीर की पकड़ी ढीली

रिपोर्ट के मुताबिक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सख्त नियंत्रण के जरिए हालात पर काबू बनाए रखा है, लेकिन अब राजनीतिक वर्ग का धैर्य जवाब देता दिख रहा है. राजनीतिक नेताओं को जनता का सामना करना पड़ता है. वे बलूचिस्तान, पीओके और केपी जैसे इलाकों में हो रही हिंसा की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं.

सेना और राजनीतिक वर्ग की अलग राय

राजनीतिक वर्ग का कहना है कि देश के सामने आंतरिक चुनौतियां और समस्याएं हैं, जबकि सेना ज्यादातर इन हालात के लिए बाहरी खतरों को जिम्मेदार ठहराती है. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि भारत को आक्रामक पक्ष बताने वाला नैरेटिव अब पहले की तरह प्रभावी नहीं रह गया है. पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन इसका एक उदाहरण हैं.

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक वर्ग सेना की ओर से नियंत्रित किए जा रहे नैरेटिव से साफ तौर पर परेशान हो चुका है. सेना का ऐसा प्रभाव पहले भी रहा है, लेकिन आसिम मुनीर के कार्यकाल में यह और ज्यादा बढ़ गया है.

पीओके वाले क्यों खफा

अधिकारी के अनुसार, पीओके के लोग अपने क्षेत्र की तुलना सीधे जम्मू-कश्मीर से कर रहे हैं. खास तौर पर बुनियादी ढांचे और विकास के मामले में वे पाकिस्तानी प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों क्षेत्रों के बीच इतना अंतर क्यों है. सेना अब तक विरोध की आवाजों को दबाने में सफल रही है, लेकिन अब यह तरीका पहले जैसा असरदार नहीं दिख रहा. सेना के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजनीतिक वर्ग और आम लोग अब हर मुद्दे पर उसकी लाइन का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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