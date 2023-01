अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग, 10 लोगों की मौत; चीनी नव वर्ष समारोह के दौरान बड़ी वारदात

Mass Shooting in US: अमेरिका में एक बार फिर मास शूटिंग ( mass shooting) की घटना सामने आई है, जिसमें कैलिफोर्निया स्टेट में 10 लोगों की मौत होने की खबर है और कई लोग जख्मी है. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉस एंजिल्स (Los Angeles) के पास मोंटेरी पार्क ( Monterey Park) में चीनी नव वर्ष समारोह में बड़े पैमाने पर शनिवार रात को 10 बजे मासशूटिंग हुई है, लॉस एंजिलिस इलाके में गोली चलने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है. अपुष्ट रिपोर्टों के मुताबिक, 20 लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें कम से कम 10 की मौत हो चुकी है.

लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद लॉस एंजिल्स-क्षेत्र के बॉलरूम डांस क्लब में एक बंदूकधारी ने 10 लोगों की हत्या कर दी और 10 अन्य को घायल कर दिया. नवीनतम सामूहिक शूटिंग त्रासदी में संदिग्ध की तलाश शुरू हो गई.

द एसोसिएटेड प्रेस/यूएसए टुडे डेटाबेस ऑन मास किलिंग्स के अनुसार, इस महीने अमेरिका में यह पांचवीं सामूहिक गोलीबारी थी और टेक्सास के उवालदे के एक स्कूल में 21 लोगों के मारे जाने के बाद से यह सबसे घातक घटना थी. ताजा हिंसा कोलोराडो स्प्रिंग्स नाइट क्लब में पांच लोगों के मारे जाने के दो महीने बाद आई है. लॉस एंजिलिस के पूर्वी इलाके में शनिवार देर रात चंद्र नववर्ष के जश्न के खत्म होने के बाद हुई गोलीबारी की खबरों पर दर्जनों पुलिस अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की है.

अधिकारियों ने मॉन्टेरी पार्क में शूटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जो लगभग 60,000 लोगों का शहर है, जिसमें बड़ी एशियाई आबादी है, जो लॉस एंजिल्स शहर से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) दूर है. इससे पहले दिन में हजारों की संख्या में लोग वार्षिकोत्सव में शामिल हुए.