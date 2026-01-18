Hindi World Hindi

Massive Blaze At Karachi Gul Plaza Yet To Be Fully Doused Hours After Eruption 6 Dead

पाकिस्तान: कराची के गुल प्लाजा में भीषण आग, घंटों बाद भी नहीं बुझी लपटें, फायरफाइटर समेत 6 की मौत

कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग कई घंटों बाद भी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी. इस हादसे में अब तक एक फायरफाइटर समेत 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

Pakistan Mall Fire: कराची के व्यस्त एमए जिन्ना रोड पर स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है. यह आग शनिवार रात अचानक भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे मॉल में फैल गई. कई घंटे बीत जाने के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक एक फायरफाइटर समेत 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

आग लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें पहुंच गईं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकानों से शुरू हुई, जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम जैसी ज्वलनशील वस्तुएं मौजूद थीं. इन सामानों की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. रेस्क्यू अधिकारियों का कहना है कि आग करीब 8,000 स्क्वायर यार्ड क्षेत्र में फैल चुकी है और इसे पूरी तरह बुझाने में एक से दो दिन तक का समय लग सकता है.

रविवार दोपहर तक अधिकारियों ने बताया कि आग पर लगभग 60 प्रतिशत काबू पा लिया गया है, लेकिन इमारत काफी पुरानी होने के कारण इसके ढहने का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से राहत कार्य बेहद सावधानी से किया जा रहा है। अब तक 40 से अधिक स्नॉर्कल और करीब 20 फायर टेंडर आग बुझाने में लगाए गए हैं। इस दौरान एक फायरफाइटर फरकान शौकत की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसे प्रशासन ने शहीद घोषित किया है।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

घायलों को सिविल हॉस्पिटल कराची में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी गई. कई लोगों को दम घुटने और धुएं के कारण अस्पताल लाया गया, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. वहीं, मॉल के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं, जो अपने परिजनों और परिचितों की तलाश कर रहे हैं. कुछ परिवारों ने अपने सदस्यों से घंटों से संपर्क न हो पाने की जानकारी भी दी है.

सिंध सरकार और नगर प्रशासन ने लापता लोगों की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. साथ ही आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने और कूलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा. यह हादसा एक बार फिर शहर की पुरानी इमारतों में सुरक्षा इंतजामों और फायर सेफ्टी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

Add India.com as a Preferred Source