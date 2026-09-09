EnglishHindi

OMG! जहां बन रहा था सड़क-रेल टर्मिनल, वहीं जमीन के नीचे मिला 20 मीटर लंबा विशाल डायनासोर

Dinosaur Discovery: ब्राजील में हर कोई उस समय चौंक गया जब निर्माण स्थल से करीब 12 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले. इसने डायनासोरों के इतिहास की एक अहम कड़ी सामने रखी है.

Written by: Nandan Singh
Published: September 9, 2026, 9:05 AM IST
Dinosaur Discovery
8 मीटर नीचे मिला विशाल डायनासोर. (Photo/AI)

Dinosaur Discovery: ब्राजील में खुदाई के दौरान ऐसी चीज निकलकर सामने आई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए. जमीन के करीब आठ मीटर नीचे किसी जीव के जीवाश्म मिले. बताया जा रहा है कि ये जीवाश्म एक ऐसे विशाल डायनासोर के निकले, जिसकी लंबाई करीब 20 मीटर थी और जो लगभग 12 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था. मतलब जिस जमीन पर आज निर्माण का काम चल रहा था, उसके नीचे करोड़ों साल पुराना इतिहास दबा था. वैज्ञानिकों ने इसकी नई प्रजाति का नाम ‘दासोसॉरस टोकान्टिनेंसिस’ रखा है. यह डायनासोर अब तक ब्राजील के मैरान्हाओ राज्य में मिला सबसे बड़ा ज्ञात डायनासोर है. इसके जीवाश्म दाविनोपोलिस शहर में बन रहे एक सड़क-रेल टर्मिनल के निर्माण स्थल से मिले.

यूरोप से जुड़ी मिली कड़ी

इस खोज की सबसे खास बात इसका यूरोप से जुड़ा विकासवादी संबंध है. वैज्ञानिकों के अनुसार दासोसॉरस का सबसे करीबी ज्ञात रिश्तेदार आज के स्पेन में पाया गया था. इससे संकेत मिलता है कि इस डायनासोर से जुड़ा समूह कभी उन इलाकों में फैला हुआ था, जिन्हें आज अटलांटिक महासागर अलग करता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि दासोसॉरस के पूर्वज करीब 14 करोड़ से 12 करोड़ साल पहले उत्तर अफ्रीका के रास्ते दक्षिण अमेरिका पहुंचे होंगे. उस समय ये भू-भाग गोंडवाना नाम के विशाल भू-भाग का हिस्सा थे और आपस में जुड़े हुए थे. मैरान्हाओ में पहले भी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, लेकिन वहां का दूसरा प्रमुख डायनासोर ‘अमेजनसॉरस मैरान्हेंसिस’ करीब 10 मीटर लंबा था.

और पढ़ें: सिर्फ एक हड्डी से मिला 14.3 करोड़ साल पुराने विशाल डायनासोर का सुराग, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

डायनासोर के कंकाल

जीवाश्मों की खोज 2021 में हुई. निर्माण परियोजना की निगरानी कर रहे पुरातत्वविदों ने इन्हें खोजा था. शुरुआत में माना गया कि ये बड़े प्रागैतिहासिक स्तनधारियों के अवशेष हो सकते हैं. लेकिन जीवाश्मों की गहराई और चट्टानों की उम्र देखकर प्रोफेसर एल्वर लुइज मेयर ने समझा कि ये बहुत पुराने हैं. बाद में विशेषज्ञों की एक टीम ने इनका अध्ययन किया. मिले कंकाल में पूंछ की कशेरुकाएं, करीब 1.5 मीटर लंबी जांघ की हड्डी, पसलियां, पैर की हड्डियां और आगे-पीछे के अंगों की हड्डियां शामिल हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार यह अपनी तरह का अपेक्षाकृत पूरा जीवाश्म है और उसी नमूने के कुछ और हिस्से अभी जमीन के अंदर हो सकते हैं.

हड्डियों ने भी खोले राज

वैज्ञानिकों ने डायनासोर की हड्डियों की सूक्ष्म संरचना का भी अध्ययन किया. इससे ऐसी वृद्धि की विशेषताएं मिलीं, जिनमें पुराने सॉरोपोड डायनासोरों और टाइटनोसॉर से जुड़ी विशेषताएं दोनों दिखाई देती हैं. इससे संकेत मिलता है कि हड्डियों के विकास और उनके दोबारा बनने की कुछ प्रक्रियाएं डायनासोरों के विकासक्रम में पहले ही दिखाई देने लगी थी.। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ सॉरोपोड इतने विशाल आकार तक कैसे पहुंचे. यह खोज यह भी बताती है कि निर्माण परियोजनाएं जीवाश्मों के लिए खतरा होने के साथ-साथ नई खोजों का अवसर भी बन सकती हैं. बता दें कि इस खोज की स्टडी Journal of Systematic Palaeontology में छपी है. (Source: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.