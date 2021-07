Earthquake, Tsunami warning, Tsunami, Alaska, US, News: अलास्का (Alaska) में पेरीविल से 91 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व में रिक्टर पैमाने पर 8.2 तीव्रता का भूकंप आया है. अमेरिकी सरकार ने शर्तों के साथ अलास्का के दक्षिण-पूर्व (east-southeast of Perryville) के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की. भूकंप आने के बाद से सुनामी आ सकती है. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए सुनामी की संभावना (Tsunami warning) जारी की है. अभी तक किसी के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.Also Read - Plane Crash News: यूएस में लैंडिंंग करते वक्‍त हुआ विमान हादसा, 6 लोगों की जान गई

अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली (United States Geological Survey) ने एक बयान में कहा, "अगले तीन घंटों के भीतर कुछ तटों पर इस भूकंप के लिए खतरनाक सुनामी लहरें आने की संभावना है."

An earthquake measuring 8.2 on the Richter scale occurred 91 km east-southeast of Perryville in Alaska: USGS pic.twitter.com/NaZzwVBieC

— ANI (@ANI) July 29, 2021