जापान में जोरदार भूकंप से ढह गया शॉपिंग मॉल का हिस्सा, किले की दीवार भी टूटी, सड़कों में पड़ गई दरारें

Japan Earthquake: जापान में 6.8 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप मच गया. झटके इतने तेज थे कि शॉपिंग मॉल का हिस्सा ढह गया. बताया जा रहा है करीब डेढ़ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया.

Written by: Nandan Singh
Published: July 29, 2026, 2:29 PM IST
Earthquake In Japan
जापान में भूकंप. (Photo/Meta AI)
  • जापान में जोरदार भूकंप
  • मापी गई अलग-अलग तीव्रता
  • चली गई कई घरों की बिजली
  • दक्षिण-पश्चिम हिस्से में आया भूकंप

Japan Earthquake: जापान के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बीते मंगलवार को जोरदार भूकंप के झटके आए. इससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस भूकंप की तीव्रता अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक 6.8 मापी गई. इसका केंद्र कुमामोटो शहर के पास बताया गया. इस शहर में करीब 7 लाख लोग रहते हैं. झटके इतने तेज थे कि एक शॉपिंग मॉल का हिस्सा गिर गया, कुमामोटो किले की दीवार टूट गई और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा. कई घरों की बिजली चली गई और सड़कों में दरारें पड़ गईं.

जोरदार भूकंप के झटके

इस भूकंप को लेकर एक खास बात सामने आई कि अलग-अलग एजेंसियों ने इसकी तीव्रता अलग बताई. livescience.com में छपे रिपोर्ट के मुताबिक, जापान की मौसम एजेंसी ने इसे 7.1 बताया, जबकि USGS ने 6.8 कहा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों अलग-अलग तरीके से भूकंप को मापते हैं. जापान ‘लोकल मैग्नीट्यूड’ देखता है, जो पास के इलाके में झटकों की ताकत बताता है, जबकि USGS ‘मोमेंट मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करता है, जो भूकंप से निकलने वाली कुल ऊर्जा को मापता है. वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े भूकंप के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है.

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जापान में ज्यादा भूकंप क्यों

जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में से एक है. इसकी वजह यह है कि यहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं. आमतौर पर भूकंप प्लेट्स की सीमा पर आते हैं, लेकिन इस बार भूकंप प्लेट के अंदर यानी जमीन के काफी अंदर हुआ. इसे ‘इंट्राप्लेट भूकंप’कहा जाता है, जो कम समझे जाते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेट्स के अंदर जमा तनाव पुराने फॉल्ट्स को फिर से एक्टिव कर देता है, जिससे ऐसे भूकंप आते हैं.

सुनामी का खतरा नहीं

इस भूकंप में एक राहत की बात यह रही कि सुनामी का बड़ा खतरा नहीं बना. शुरू में चेतावनी जारी हुई, लेकिन एक घंटे के भीतर हटा दी गई. इसका कारण यह है कि भूकंप समुद्र के नीचे नहीं बल्कि जमीन पर आया था. जब समुद्र की सतह ऊपर-नीचे होती है तभी बड़ी सुनामी बनती है. हालांकि, वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि अगर भूकंप से भूस्खलन होकर मलबा समुद्र में गिर जाए, तो उससे भी छोटी सुनामी बन सकती है.

भूकंप के लिए सिस्टम तैयार

भूकंप की गहराई भी नुकसान की बड़ी वजह बनी. यह भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था, यानी काफी उथला (शैलो) था. ऐसे भूकंप अपनी ऊर्जा सतह के पास ही छोड़ते हैं, जिससे इमारतों को ज्यादा नुकसान होता है. विशेषज्ञों के मुताबिक इसी कारण मॉल का हिस्सा गिरा और कई ढांचे कमजोर हो गए. आने वाले दिनों में आफ्टरशॉक्स यानी छोटे-छोटे झटके भी आ सकते हैं. जापान हर साल करीब 1500 भूकंप झेलता है, इसलिए वहां की सरकार और सिस्टम पहले से तैयार रहते हैं. साल 2011 के बड़े तोहोकू भूकंप जैसी घटनाओं से सीख लेकर जापान ने मजबूत इमारतें और आपदा प्रबंधन सिस्टम विकसित किया है. यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बड़े स्तर पर जान-माल के नुकसान को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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