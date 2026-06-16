इंडोनेशिया में आया भूकंप, 6.7 की तीव्रता वाले झटके से हिल गया Sulawesi Island

Earthquake: दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में ये भूकंप आया है.

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(photo credit IANS, for representation only)

Earthquake: इंडोनेशिया में मंगलवार की सुबह तेज भूकंप आया है. रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 है. भूकंप का केंद्र सेंट्रल सुलावेसी प्रांत की राजधानी पालु से 46 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में था. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था. शुरुआती झटके से जमीन 60 सेकेंड से ज्यादा समय तक जोर से हिलती रही. लोग डर से घर और ऑफिसों के बाहर निकल आए.

सक्रिय भूकंपीय जोन



भूकंप से नुकसान या हताहतों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है. यह क्षेत्र पहले भी भूकंप की घटनाओं के लिए जाना जाता है. ये द्वीप सक्रिय भूकंपीय जोन में आता है.

सुनामी का कोई खतरा नहीं



बीएमकेजी ने जानकारी दी है कि इस भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है. समुद्र में किसी बड़े बदलाव या ऊंची लहरों की सूचना नहीं मिली. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रिंग ऑफ फायर

इंडोनेशिया भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है. यह देश “रिंग ऑफ फायर” नामक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं.

बड़ी बातें

6.7 तीव्रता का भूकंप मजबूत माना जाता है

इससे इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है

कमजोर संरचनाएं ज्यादा खतरे में होती हैं

प्रशासन की अपील

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित स्थानों पर रहें यदि कोई आफ्टरशॉक महसूस हो. भूकंप के बाद कुछ समय तक हल्के झटके आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और किसी बड़े खतरे की सूचना नहीं है. अधिकारियों ने कहा है कि वे पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी.