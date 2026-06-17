एक दिन कमाए में 32 लाख करोड़ रुपये, दुनिया के टॉप अरबपतियों की बढ़ी संपत्ति

World Top Billionaires: दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति रिकॉर्ड 13.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई.

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500 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 13.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंची, (photo credit AI, for representation only

24 घंटे में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी बढ़त

एक ही दिन में 336 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है

भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 32 लाख करोड़ रुपये के बराबर है

500 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 13.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंची

World Top Billionaires: दुनिया में अमीर लोगों की संपत्ति को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है. सोमवार को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में एक ही दिन में 336 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. भारतीय मुद्रा में रकम करीब 32 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. यह भारतीय उद्योगपति मकेश अंबानी की कुल संपत्ति से चार गुना बड़ी रकम है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 घंटे में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग खत्म होने पर हुई इस बढ़त के बाद दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति रिकॉर्ड 13.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई.

सबसे ज्यादा किसको फायदा ?

दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर एलन मस्क की संपत्ति 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 1.27 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर उनकी बढ़त और बढ़ गई है.

20 फीसदी बढ़ी स्पेस एक्स की संपत्ति

इस ऐतिहासिक संपत्ति वृद्धि में स्पेस (SpaceX) की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि शेयर बाज़ार में शानदार शुरुआत के बाद आम निवेशकों ने इसके शेयर खरीदने में तेज़ी दिखाई.

स्पेस एक्स की वैल्यू 20 प्रतिशत बढ़ी

कंपनी की वैल्यू में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे एक ही दिन में मिस्टर मस्क की संपत्ति में 164 अरब डॉलर जुड़ गए. यह रकम ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल बाकी 499 अरबपतियों की कुल बढ़त के लगभग बराबर है.

50 सबसे अमीर और 450 सबसे रिच

इस असाधारण बढ़ोतरी ने बहुत अमीर लोगों के बीच के अंतर को भी बढ़ा दिया है. अब दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों के पास 6.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है – जो लिस्ट में शामिल बाकी 450 लोगों की 6.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के लगभग बराबर है.