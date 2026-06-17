एक दिन कमाए में 32 लाख करोड़ रुपये, दुनिया के टॉप अरबपतियों की बढ़ी संपत्ति

World Top Billionaires: दुनिया में अमीर लोगों की संपत्ति को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है. सोमवार को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में एक ही दिन में 336 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. भारतीय मुद्रा में रकम करीब 32 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. यह भारतीय उद्योगपति मकेश अंबानी की कुल संपत्ति से चार गुना बड़ी रकम है.
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 घंटे में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग खत्म होने पर हुई इस बढ़त के बाद दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति रिकॉर्ड 13.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई.
दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर एलन मस्क की संपत्ति 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 1.27 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर उनकी बढ़त और बढ़ गई है.
इस ऐतिहासिक संपत्ति वृद्धि में स्पेस (SpaceX) की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि शेयर बाज़ार में शानदार शुरुआत के बाद आम निवेशकों ने इसके शेयर खरीदने में तेज़ी दिखाई.
कंपनी की वैल्यू में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे एक ही दिन में मिस्टर मस्क की संपत्ति में 164 अरब डॉलर जुड़ गए. यह रकम ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल बाकी 499 अरबपतियों की कुल बढ़त के लगभग बराबर है.
इस असाधारण बढ़ोतरी ने बहुत अमीर लोगों के बीच के अंतर को भी बढ़ा दिया है. अब दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों के पास 6.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है – जो लिस्ट में शामिल बाकी 450 लोगों की 6.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के लगभग बराबर है.
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