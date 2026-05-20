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कैलिफोर्निया में भड़की जबरदस्त आग, 17 हजार से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने का आदेश
कैलिफोर्निया सरकार भी पूरी सतर्कता बरत रही है. पानी गिराने वाले हेलिकॉप्टर पास की झील से लगातार पानी भरकर आग बुझाने में लगे हैं.
दक्षिणी कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में लगी तेज और हवा से भड़कती ‘सैंडी फायर’ (जबरदस्त आग) पर काबू पाने के लिए 750 से ज्यादा फायरफाइटर जुटे हुए हैं. इस आग की वजह से 17,000 से अधिक लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए गए हैं. सैंडी फायर सोमवार सुबह सिमी वैली में सैंडी एवेन्यू और रूडोल्फ ड्राइव के पास शुरू हुई. यह जगह लॉस एंजेलिस से करीब 48 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में है. सिमी वैली पुलिस विभाग के मुताबिक, सुबह करीब दस बजे एक व्यक्ति खेत/जमीन साफ करने के दौरान ट्रैक्टर चला रहा था. तभी ट्रैक्टर से एक पत्थर टकराया, जिससे चिंगारी निकली और आसपास की सूखी झाड़ियों में आग लग गई.
कम नमी और तेज हवाओं की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई. मंगलवार सुबह तक यह करीब 1,385 एकड़ (लगभग 5.6 वर्ग किलोमीटर) इलाके में फैल चुकी थी, जबकि सिर्फ पांच प्रतिशत आग पर ही काबू पाया जा सका था.
जमीन और हवा दोनों तरफ से बड़े स्तर पर अभियान शुरू
फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों ने आसपास की रिहायशी कॉलोनियों को बचाने के लिए जमीन और हवा दोनों तरफ से बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया. रात में हवा थोड़ी कम होने से राहत मिली, जिससे फायरफाइटर्स को सुरक्षा लाइनें बनाने का मौका मिला. पानी गिराने वाले हेलिकॉप्टर पास की झील से लगातार पानी भरकर आग बुझाने में लगे हैं, जबकि जमीनी टीमें आग को पहाड़ियों के पार बस्तियों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही हैं.
कैलिफोर्निया सरकार भी पूरी सतर्कता बरत रही है. गवर्नर गैविन न्यूसम ने सोमवार शाम बताया कि राज्य को फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (एफईएमए) से फायर मैनेजमेंट असिस्टेंस ग्रांट मिल गई है. इससे स्थानीय एजेंसियों को आग बुझाने में होने वाले खर्च का 75 प्रतिशत तक वापस मिल सकेगा.
सभी कक्षाएं रद्द, आग पर काबू पाने की उम्मीद
इस बीच, इलाके में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. सिमी वैली यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने मंगलवार की सभी कक्षाएं रद्द कर दीं. वहीं पर्यावरण अधिकारियों ने वेंचुरा और लॉस एंजेलिस काउंटी में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि घने धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया है और लोग जल्द आग पर काबू पाने की उम्मीद कर रहे हैं.
10 वर्षों का दूसरा सबसे बड़ा आग का साल
उधर, ऑस्ट्रेलिया में 2025 के दौरान पिछले दस वर्षों का दूसरा सबसे बड़ा आग का साल दर्ज किया गया. एक नई राष्ट्रीय फायर मैपिंग रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी बड़ी वजह खराब मौसम और तूफानों से लगी आग रही. (इनपुट एजेंसी से)
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