World News: ब्रिटेन के 42 वर्षीय स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक अपनी सहयोगी जीना कोलाडांगेलो को Kiss करते हुए कैमरे में कैद हो गए और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना लंदन में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में उनके कार्यालय के बाहर की है. सीसीटीवी फुटेज में हैनकॉक अपने ऑफिस के बाहर जीना को किस करते दिख रहे हैं और ये तस्वीरें पिछले महीने की 6 तारीख की बताई जा रही है. इसका वीडियो वायर होने के बाद से ब्रिटेन में बवाल मचा हुआ है. स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सहयोगी दोनों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है.

ब्रिटेन (Britain) की सियासत में इस अफेयर के खुलासे के चलते भूचाल आया हुआ है. इस बीच, हैनकॉक के साथ तस्वीर में दिख रहीं जीना कोलाडांगेलो कहीं चली गई हैं. अफेयर के खुलासे से ठीक पहले जीना कोलाडांगेलो को अपनी कार से कहीं जाते देखा गया है. हालांकि, अभी ये पता नहीं चल सका है कि वो कहां गईं हैं और कब तक वापस लौटेंगी.

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का ऑफिस सहयोगी के साथ अफेयर के खुलासे के बाद उनके इस्तीफे की मांग की जाने लगी है.हालांकि हैनकॉक ने एक बयान में लोगों से माफी भी मांगी है लेकिन उन्होंने ये माफी इसलिए मांगी है कि उन्होंने डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया. वहीं, उन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है.

हैनकॉक ने अपने बयान में अफेयर की खबरों को खारिज तो नहीं किया लेकिन अपने परिवार के लिए निजता की अपील की है. हैनकॉक के बचाव में उतरे उनके साथियों का कहना है कि यह उनका निजी मामला है और मंत्रीपद से इसका संबंध नहीं है.

