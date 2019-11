नई दिल्लीः पाकिस्तान में इन दिनों सरकार के खिलाफ काफी बवाल मचा हुआ है और वहां पर आजादी मार्च निकाला जा रहा है. आजादी मार्च निकालने वाली पार्टी के एक मौलाना ने बड़ा ही चौकाने वाला खुलासा किया है. इसे सुनकर या तो आप हंस पड़ेंगे या फिर आपको आश्चर्य होगा. मौलाना मुफ्की किफायतुल्ला ने कहा कि दुनिया भर के देशों के बारे में बड़ी बड़ी सूचनाओं का खुलासा करने वाली साइट विकीलीक्स का संस्थापक एक विकी नाम का व्यक्ति है और यह कोई और नहीं बल्कि पाक्सितान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ का रिश्तेदार है.

मुफ्ती किफायततुल्ला पाकिस्तान के जाने माने नेता है और इनकी पहुंच और प्रभाव को इस बात से जाना जा सकता है कि मुफ्ती उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्हें पाक सरकार ने आजादी मार्च में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एक चैनल से बात करते हुए मौलाना मुफ्ती ने कहा कि सच तो यह है कि वकी जेमिमा का भाई है. उन्होंने कहा कि इमरान खान, जेमिमा का पूरा परिवार और विकीलीक्स इन सभी लोगों का एक ही मकसद है.

मुफ्ती किफायतुल्ला के बयान पर जेमिमा ने मजेदार अंदाज में चुटकी ली. उन्होंने ट्वीट किया, “उनके लिए जिन्हें उर्दू नहीं आती, उन्हें बता दूं कि मेरा विकी नाम का एक फर्स्ट कजिन है, जिसने विकिलीक्स को बनाया है..जो कि एक यहूदी हथियार है..और जो इमरान खान के यहूदी एजेंडे में उनकी मदद कर रहा है. तथाकथित इस्लामी धर्मगुरु ने यह कहा है..विकी कजिन है जेमिमा का.”

Wait till he finds out about my other cousins Panama Leaks and Vicky Pedia. https://t.co/iSfRYbOzOH

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) November 6, 2019