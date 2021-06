Mehul Choksi’s Extradition Case: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत लाने की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं. उधर, एंटीगुआ एंड बारबूडा के मंत्रिमंडल ने एक बैठक में निर्णय लिया कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से सीधे भारत वापस भेज दिया जाना चाहिए. मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में स्थानीय मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर से पता चलता है कि ‘चोकसी से जुड़ा मामला’ बुधवार को हुई बैठक में चर्चा के विषयों में से एक था. Also Read - मेहुल चोकसी मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बयान, 'भारत भगोड़ों को देश में वापस लाने के संकल्प पर कायम'

मीडिया के अनुसार बैठक में माना गया कि चोकसी अब डोमिनिका की ‘समस्या’ है और अगर वह एंटीगुआ एंड बारबूडा वापस आता है तो कैरीबियाई देश के लिए ‘समस्या फिर लौट आएगी.’ एंटीगुआ एंड बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी मंत्री भौतिक और डिजिटल रूप से शामिल हुए. मीडिया प्रतिष्ठान ‘एंटीगुआ ब्रेकिंग न्यूज’ ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी एंटीगुआ से चोकसी के ‘बाहर जाने’ संबंधी परिस्थितियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाना जारी रखेंगे. Also Read - भगोड़े मेहुल चौकसी को झटका, डोमनिका की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

Indian fugitive businessman Mehul Choksi arriving at the Roseau Magistrate court to answer to charges of illegal entry into Dominica: Dominica NewsOnline Also Read - Mission Mehul Choksi का नेतृत्व कर रही हैं Sharda Raut, भगोड़े को भारत लाने की तैयारी तेज

(Photo source: Dominica NewsOnline) pic.twitter.com/4z9mkI4Bn3

