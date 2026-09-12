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बुध ग्रह 7 मील तक सिकुड़ चुका है! नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों को भी चौंकाया

वैज्ञानिकों ने पाया कि बुध की जिन जगहों पर उल्कापिंडों के टकराने से बहुत ज्यादा मलबा जमा हुआ है, वहां ऐसी चट्टानी ढलान काफी कम दिखाई देती हैं. इसका मतलब यह हो सकता है कि पुराने समय में बनी कुछ ढलानें बाद में हुए बड़े टकरावों के मलबे के नीचे दब गई हों.

Written by: Ikramuddin
Published: September 12, 2026, 3:36 PM IST
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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

सूरज के सबसे करीब मौजूद बुध ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है. नई रिसर्च के मुताबिक बुध ग्रह अपने बनने के बाद से करीब 7 मील यानी 11.6 किलोमीटर तक सिकुड़ चुका हो सकता है. खास बात यह है कि यह आंकड़ा पुराने अनुमान से काफी ज्यादा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध की सतह पर मौजूद लंबी-लंबी चट्टानी ढलान और दरारें इस बात का संकेत देती हैं कि ग्रह के अंदर ठंडक बढ़ने के साथ उसका आकार भी कम हुआ है. बुध ग्रह का निर्माण करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था. शुरुआत में यह ग्रह काफी गर्म था, लेकिन समय के साथ इसका अंदरूनी हिस्सा ठंडा होता गया. इसके साथ ही इसके धातु वाले कोर का ठोस हिस्सा बढ़ता गया और ग्रह का कुल आयतन कम होने लगा.

पहले कम माना जा रहा था सिकुड़ने का आंकड़ा

जब अंदर से ग्रह सिकुड़ा तो उसकी ऊपरी कठोर परत के सामने भी खुद को छोटे आकार में ढालने की चुनौती आई. इसी वजह से बुध की सतह पर कई जगह बड़ी-बड़ी चट्टानी ढलान और ऊंचे रिज बने. इन्हें देखकर वैज्ञानिक लंबे समय से बुध के सिकुड़ने का अनुमान लगाते रहे हैं. अब तक वैज्ञानिकों का अनुमान था कि बुध की त्रिज्या करीब 0.6 से 1.2 मील यानी 1 से 2 किलोमीटर तक कम हुई है. कुछ गणनाओं में यह बदलाव करीब 4.3 मील यानी 7 किलोमीटर तक माना गया था. लेकिन नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने बुध की सतह को अलग तरीके से देखा. उनका कहना है कि सिर्फ दिखाई देने वाली चट्टानी ढलानों को गिनने से ग्रह के सिकुड़ने का पूरा हिसाब नहीं मिलता.

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बड़े क्रेटर के आसपास छिपे हैं सुराग

वैज्ञानिकों ने पाया कि बुध की जिन जगहों पर उल्कापिंडों के टकराने से बहुत ज्यादा मलबा जमा हुआ है, वहां ऐसी चट्टानी ढलान काफी कम दिखाई देती हैं. इसका मतलब यह हो सकता है कि पुराने समय में बनी कुछ ढलानें बाद में हुए बड़े टकरावों के मलबे के नीचे दब गई हों. रिसर्च में राचमैनिनॉफ नाम के एक बड़े क्रेटर का भी अध्ययन किया गया. इसके आसपास जमा मलबे वाले इलाके में पुरानी चट्टानी संरचनाएं कम नजर आती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ उनका न बनना ही वजह नहीं हो सकती, बल्कि उनमें से कुछ संरचनाएं मलबे के नीचे छिपी भी हो सकती हैं.

नई गणना में करीब 7.2 मील तक सिकुड़ने की बात

वैज्ञानिकों ने जब सतह की खुरदुराहट और वहां मौजूद चट्टानी संरचनाओं को ध्यान में रखकर दोबारा गणना की, तो बुध की त्रिज्या में कमी करीब 7.2 मील यानी 11.6 किलोमीटर तक पहुंच गई. इसका मतलब है कि बुध का व्यास करीब 14.5 मील यानी 23 किलोमीटर तक कम हुआ हो सकता है. हालांकि वैज्ञानिक इसे अंतिम आंकड़ा नहीं मान रहे हैं. उनका कहना है कि यह अभी एक न्यूनतम अनुमान है और असल बदलाव इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है. बुध के ज्यादा सिकुड़ने की जानकारी सिर्फ ग्रह के आकार तक सीमित नहीं है. इससे वैज्ञानिकों को उसके अंदरूनी हिस्से के बारे में भी नई जानकारी मिल सकती है.

बुध का कोर पहले के अनुमान से ज्यादा बड़ा

रिसर्च टीम के मुताबिक, ज्यादा सिकुड़ने का मतलब यह हो सकता है कि बुध का धातु वाला कोर पहले के अनुमान से बड़ा है. इसके अलावा ग्रह शुरुआत में ज्यादा गर्म रहा हो या उसके कोर में हल्के तत्वों की मात्रा कम रही हो, इसकी भी संभावना है. हालांकि इन संभावनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिकों को बुध के अंदरूनी हिस्से और उसके ठंडा होने की प्रक्रिया पर और अध्ययन करना होगा. अब वैज्ञानिकों की नजर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के संयुक्त मिशन BepiColombo पर है. यह मिशन बुध की सतह का पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अध्ययन करेगा.

इस मिशन में लगा BELA लेजर अल्टीमीटर बुध की सतह की ऊंचाई और खुरदुराहट को काफी बारीकी से माप सकेगा. इससे वैज्ञानिक यह पता लगाने में मदद ले सकेंगे कि पुरानी चट्टानी संरचनाएं वास्तव में मलबे के नीचे दब गई हैं या बुध की कुछ जगहों पर वे बनी ही नहीं थीं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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