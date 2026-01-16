Hindi World Hindi

₹1.26 लाख करोड़ खर्च कर जिसको किया हायर, अब उसी की नौकरी खाने जा रहे हैं जुकरबर्ग!

Zuckerberg vs Alexandr Wang: अमेरिका के सिलिकॉन वैली में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या Meta के अंदर AI को लेकर अंदरूनी जंग शुरू हो चुकी है. इसकी वजह है कंपनी के CEO मार्क ज़करबर्ग और नए AI चीफ एलेक्ज़ांडर वांग के बीच बढ़ता मतभेद. बाहर से यह सिर्फ एक मैनेजमेंट बदलाव की खबर लगती है, लेकिन असल में यह Meta के भविष्य और उसकी कार्यशैली को लेकर बड़ा संकेत दे रही है. Meta अब खुद को एक AI फर्स्ट कंपनी बताता है और उसके लिए AI सबसे अहम प्रोजेक्ट बन चुका है. ऐसे में AI लीडरशिप में तनाव कंपनी की दिशा और रफ्तार दोनों को प्रभावित कर सकता है. ज़करबर्ग चाहते हैं कि Meta तेजी से AI प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जबकि वांग रिसर्च और मजबूत बेसिक मॉडल पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं.

₹1.26 लाख करोड़ का निवेश

पिछले साल Meta ने AI को लेकर बड़ा कदम उठाया था. कंपनी ने 28 साल के एलेक्ज़ांडर वांग को अपनी नई सुपरइंटेलिजेंस लैब्स का प्रमुख बनाया. इसके लिए Meta ने उनके स्टार्टअप Scale AI में करीब 14 अरब डॉलर, यानी लगभग ₹1.26 लाख करोड़ का निवेश किया. यह निवेश AI इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक माना गया. वांग 2025 में Meta के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी बन गए. उन्होंने बहुत कम उम्र में Scale AI को दुनिया की बड़ी डेटा लेबलिंग कंपनियों में शामिल किया था. Meta का मकसद साफ था, वह OpenAI, Google और Microsoft जैसी कंपनियों की बराबरी करना चाहता था. लेकिन अब वही बड़ा निवेश, जो Meta को AI में आगे ले जाने वाला था, अंदरूनी तनाव की वजह बनता नजर आ रहा है.

रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वांग को लगता है कि ज़करबर्ग का माइक्रो-मैनेजमेंट उनके काम में रुकावट बन रहा है. दूसरी ओर, Meta के कुछ सीनियर अधिकारी मानते हैं कि वांग उम्र और अनुभव में अभी इतने परिपक्व नहीं हैं कि इतने बड़े AI डिविजन को संभाल सकें. हाल ही में Meta ने अपना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बदला, जिससे कई टीमों की सीधी रिपोर्टिंग लाइन बदल गई. इससे यह साफ हुआ कि वांग को पूरी ऑपरेशनल आज़ादी नहीं मिल रही है. यह सिर्फ ईगो की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग सोच का टकराव है. ज़करबर्ग का फोकस है जल्दी प्रोडक्ट बनाना और लॉन्च करना, जबकि वांग चाहते हैं कि पहले मजबूत रिसर्च हो, फिर प्रोडक्ट तैयार हों. यही वजह है कि Meta के कई AI रिसर्चर्स भी दिशा को लेकर भ्रमित हैं.

Meta का भविष्य

इसी बीच खबरें हैं कि Meta से कुछ टॉप AI इंजीनियर्स और रिसर्चर्स कंपनी छोड़ रहे हैं. उन्हें अपने रोल और भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस हो रही है. टेक इंडस्ट्री में इसे “कल्चर क्रैक” कहा जाता है, जब बड़ी योजनाओं और असल हालात में फर्क आने लगता है. Meta पहले ही मेटावर्स पर बड़ा दांव खेल चुका है, लेकिन वहां उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले. अब AI ही कंपनी की सबसे बड़ी उम्मीद है. ज़करबर्ग ने Meta को AI फर्स्ट कंपनी घोषित कर दिया है और Llama जैसे मॉडल्स को ओपन सोर्स किया है. लेकिन अगर AI टीम के अंदर साफ तालमेल नहीं हुआ, तो यह दांव भी जोखिम में पड़ सकता है. इतिहास बताता है कि फाउंडर अक्सर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते और नए स्पेशलिस्ट लीडर्स आज़ादी चाहते हैं. Meta आज उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है.