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हर साल 2 सेंटीमीटर जमीन में धंस रहा ये शहर? खतरे में 2.2 करोड़ की आबादी
Sinking City: नासा ने मेक्सिको सिटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि यह शहर हर साल 10 इंच की रफ्तार से धंस रहा है.
Sinking City: नए शोध में अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी (Mexico City) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. नई तस्वीरों से पता चला है कि मेक्सिको सिटी इतनी तेजी से धंस रही है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है. धंसाव की यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे हर महीने भी गणना करना संभव है.
हर साल कितना धंस रहा मेक्सिको सिटी
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, NASA की ओर से मेक्सिको सिटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं. यह महानगर हर साल 10 इंच (25 सेंटीमीटर) तक धंस रहा है.यानी हर महीने यह शहर करीब-करीब दो सेंटीमीटर तक धंस जाता है. अब आप इसके असर की कल्पना कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह इतना घातक क्यों है.
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क्या है वजह
विशेषज्ञों के मुताबिक मेक्सिको सिटी की जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकालने और शहरी विकास की वजह से हुआ है. मेक्सिको की राजधानी जिस पुरानी झील के तल पर बसी है, वह काफी सिकुड़ गई है.
कितने लोग खतरे में
इस महानगर में करीब 2.2 करोड़ लोग निवास करते हैं. ये सभी शहर धंसाव के खतरे की चपेट में है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह शहर एक सदी से भी ज्यादा समय से धंस रहा है.
जमीन पर दिखता असर
- कई स्मारक और पुरानी इमारतें, एक तरफ झुकी हुई दिखाई देती हैं
- मशहूर मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल का भी यही हाल है
- शहर में पानी का संकट भी खड़ा हो गया है
- कई इलाके आधे इंज से ज्यादा तेजी से धंस रहे हैं
नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेक्सिको में जियोफिजिक्स पर शोध कर रहे एनरिक कैब्राल ने कहा, शहर धंसने से मेक्सिको सिटी के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचता है. सबवे, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की सप्लाई, पीने के पानी का सिस्टम, घर और सड़कों पर इसका असर है. इस समस्या के बारे में सबसे पहले 1925 में एक इंजीनियर ने बताया था, और 1990 और 2000 के दशक तक, शहर के कुछ हिस्से हर साल करीब 14 इंच (35 सेंटीमीटर) तक धंस रहे थे.
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