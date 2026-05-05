Hindi World Hindi

Mexico City Sinking Into The Ground By 2 Centimeters Every Year Population Of 22 Million Is At Risk

हर साल 2 सेंटीमीटर जमीन में धंस रहा ये शहर? खतरे में 2.2 करोड़ की आबादी

Sinking City: नासा ने मेक्सिको सिटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि यह शहर हर साल 10 इंच की रफ्तार से धंस रहा है.

(photo credit AI, for representation only)

Sinking City: नए शोध में अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी (Mexico City) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. नई तस्वीरों से पता चला है कि मेक्सिको सिटी इतनी तेजी से धंस रही है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है. धंसाव की यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे हर महीने भी गणना करना संभव है.

हर साल कितना धंस रहा मेक्सिको सिटी

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, NASA की ओर से मेक्सिको सिटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं. यह महानगर हर साल 10 इंच (25 सेंटीमीटर) तक धंस रहा है.यानी हर महीने यह शहर करीब-करीब दो सेंटीमीटर तक धंस जाता है. अब आप इसके असर की कल्पना कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह इतना घातक क्यों है.

ये भी पढ़िए- भारत से 5000 किलोमीटर दूर समंदर से निकल रहे 80-80 टन के विशाल पत्थर, क्या है ये 1600 साल पुराना रहस्य?

Add India.com as a Preferred Source

क्या है वजह

विशेषज्ञों के मुताबिक मेक्सिको सिटी की जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकालने और शहरी विकास की वजह से हुआ है. मेक्सिको की राजधानी जिस पुरानी झील के तल पर बसी है, वह काफी सिकुड़ गई है.

कितने लोग खतरे में

इस महानगर में करीब 2.2 करोड़ लोग निवास करते हैं. ये सभी शहर धंसाव के खतरे की चपेट में है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह शहर एक सदी से भी ज्यादा समय से धंस रहा है.

जमीन पर दिखता असर

कई स्मारक और पुरानी इमारतें, एक तरफ झुकी हुई दिखाई देती हैं

मशहूर मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल का भी यही हाल है

शहर में पानी का संकट भी खड़ा हो गया है

कई इलाके आधे इंज से ज्यादा तेजी से धंस रहे हैं

नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेक्सिको में जियोफिजिक्स पर शोध कर रहे एनरिक कैब्राल ने कहा, शहर धंसने से मेक्सिको सिटी के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचता है. सबवे, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की सप्लाई, पीने के पानी का सिस्टम, घर और सड़कों पर इसका असर है. इस समस्या के बारे में सबसे पहले 1925 में एक इंजीनियर ने बताया था, और 1990 और 2000 के दशक तक, शहर के कुछ हिस्से हर साल करीब 14 इंच (35 सेंटीमीटर) तक धंस रहे थे.

ये भी पढ़िए- क्यों भारत के पड़ोसी देश की इकलौती महिला ‘साम्राज्ञी’ के मकबरे पर नहीं है कोई शिलालेख? कहानी वू जेतियन की