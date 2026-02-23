कौन था एल मेंचो जिसके एनकाउंटर के बाद मेक्सिको में फैली हिंसा, उड़ानें भी की गईं रद्द

Mexico Violence: मेक्सिको के सबसे खूंखार और शक्तिशाली जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) के सरगना एल मेंचो के खात्मे के साथ ही मेक्सिको में हिंसा का दौर शुरू हो गया.

कौन था एल मेंचो जिसके एनकाउंटर के बाद मेक्सिको में फैली हिंसा, उड़ानें भी की गईं रद्द
Image Source- Social Media

Drug Lord El Mencho: मेक्सिको की सेना ने रविवार को एक ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन में दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफियाओं में से एक, नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस को मार गिराया है. दुनिया उसे एल मेंचो के नाम से जानती थी. वह जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) का प्रमुख था और लंबे समय से कानून की पहुंच से दूर भाग रहा था.

एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही पूरे मेक्सिको में अशांति और हिंसा का माहौल बन गया है. इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों से आगजनी और धुएं के गुबार उठते देखे गए हैं.

कौन था एल मेंचो?

एल मेंचो की दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 1 अरब 30 करोड़ 9 लाख रुपये) का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी. वह मेक्सिको और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था.

कभी हुआ करता था पुलिस अधिकारी

एल मेंचो कभी पुलिस अधिकारी हुआ करता था, लेकिन बाद में वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया. वह जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल का नेता था. बहुत ही कम समय में, एल मेंचो ने CJNG को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक साम्राज्य में बदल दिया. इसने जुआकिन एल चापो गुजमैन, जो अब अमेरिकी जेल में है, के सिनालोआ कार्टेल जैसे पुराने और शक्तिशाली गिरोहों को कड़ी टक्कर दी.

ऑपरेशन के बाद सुलग उठा मेक्सिको

यह सैन्य ऑपरेशन पश्चिमी राज्य जलिस्को में चलाया गया था. एक संघीय अधिकारी के अनुसार, जैसे ही कार्टेल को अपने नेता के मारे जाने की भनक लगी, उनके गुर्गों ने सड़कों पर तांडव शुरू कर दिया. अपराधियों ने कई वाहनों में आग लगा दी और मुख्य राजमार्गों को जाम कर दिया. यह कार्टेल की पुरानी रणनीति है ताकि सैन्य कुमुद को घटनास्थल तक पहुंचने से रोका जा सके.

हवाई अड्डों पर भगदड़

जलिस्को की राजधानी और प्रमुख पर्यटन शहर प्यूर्टो वालार्ता में दहशत फैल गई. सोशल मीडिया पर आए वीडियो में लोग हवाई अड्डे पर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए. सुरक्षा के बिगड़ते हालात को देखते हुए एयर कनाडा ने प्यूर्टो वालार्ता के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल का खौफनाक इतिहास

इस खूंखार संगठन की स्थापना साल 2009 में हुई थी. बहुत कम समय में यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक बन गया. एल मेंचो का गिरोह मेक्सिको की सेना और पुलिस पर सीधे हमले करने के लिए कुख्यात है. इन्होंने सेना के हेलीकॉप्टरों को मार गिराने और बारूदी सुरंगें बिछाने में महारत हासिल कर ली थी.

हाई-प्रोफाइल हमले

यह कार्टेल अपने दुश्मनों पर बम गिराने के लिए हथियारों से लैस ड्रोनों का इस्तेमाल करता रहा है. साल 2020 में इसी गिरोह ने मेक्सिको सिटी के बीचों-बीच पुलिस प्रमुख पर ग्रेनेड और आधुनिक राइफलों से हमला किया था.

अमेरिका के हर राज्य में जाल

अमेरिकी एजेंसी डीईए के मुताबिक, एल मेंचो का साम्राज्य केवल मेक्सिको तक सीमित नहीं था. उसका नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों में फैला हुआ था. यह संगठन कोकीन, फेंटेनिल और मेथमफेटामाइन जैसे घातक नशीले पदार्थों की तस्करी से हर साल अरबों डॉलर कमाता है. इसकी बढ़ती क्रूरता को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया था.

अमेरिका की अदालत में 2017 से ही एल मेंचो पर ड्रग तस्करी और हत्या की साजिश के कई मामले दर्ज थे. मेक्सिको की सरकार के लिए एल मेंचो का खात्मा एक बड़ी जीत है, लेकिन आने वाले दिनों में देश के भीतर कार्टेल और सुरक्षा बलों के बीच छिड़ने वाला गैंग वॉर एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

