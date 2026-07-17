मेक्सिको में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, तटीय इलाकों में हाई अलर्ट; जानें कहां कितना खतरा

मेक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी है. इसके झटके ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर तक महसूस किए गए. जानें किन तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 17, 2026, 11:13 PM IST
मेक्सिको में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, तटीय इलाकों में हाई अलर्ट; जानें कहां कितना खतरा
प्रशासन सुनामी के खतरे और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है. (Photo from X Video)
  • मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया
  • ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर तक झटके महसूस हुए
  • भूकंप के बाद तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी है
  • 300 किलोमीटर तक के तटीय क्षेत्रों में खतरे की आशंका जताई है

Mexico Earthquake: मेक्सिको के दक्षिणी तट पर शुक्रवार रात को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. इसके बाद तटीय इलाकों में सुनामी का खतरा बढ़ गया है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र चियापास राज्य के प्यूर्टो माडेरो के पास था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी. कम गहराई होने की वजह से झटके काफी तेज लगे. भूकंप के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रही है.

किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा?

भूकंप के बाद, US Tsunami Warning System ने सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की. एजेंसी का कहना है कि भूकंप के केंद्र से लगभग 300 किलोमीटर तक के तटीय इलाकों में खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं. इसी वजह से समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. फिलहाल समुद्र के जलस्तर में होने वाले बदलावों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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ग्वाटेमाला तक महसूस हुए झटके

इस भूकंप का असर सिर्फ मेक्सिको नहीं, बल्कि ग्वाटेमाला सिटी और अल सल्वाडोर समेत मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में भी तेज झटके महसूस किए गए. कई जगह इमारतें हिलने लगीं, जिससे लोग घबराकर घरों, दफ्तरों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इमारतों को हिलते, सामान को अलमारियों से गिरते और लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर भागते देखा गया.

कितना नुकसान हुआ, जानें ताजा अपडेट

अधिकारियों के मुताबिक, इस भूकंप में अभी तक किसी की मौत या बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर नहीं है. राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों का लगातार जायजा ले रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप ‘मेजर अर्थक्वेक’ की श्रेणी में आता है और अगर इसका केंद्र आबादी वाले इलाके के करीब हो, तो भारी तबाही मचा सकता है. फिलहाल प्रशासन सुनामी के खतरे और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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