मेक्सिको में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, तटीय इलाकों में हाई अलर्ट; जानें कहां कितना खतरा

Mexico Earthquake: मेक्सिको के दक्षिणी तट पर शुक्रवार रात को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. इसके बाद तटीय इलाकों में सुनामी का खतरा बढ़ गया है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र चियापास राज्य के प्यूर्टो माडेरो के पास था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी. कम गहराई होने की वजह से झटके काफी तेज लगे. भूकंप के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रही है.
भूकंप के बाद, US Tsunami Warning System ने सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की. एजेंसी का कहना है कि भूकंप के केंद्र से लगभग 300 किलोमीटर तक के तटीय इलाकों में खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं. इसी वजह से समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. फिलहाल समुद्र के जलस्तर में होने वाले बदलावों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
इस भूकंप का असर सिर्फ मेक्सिको नहीं, बल्कि ग्वाटेमाला सिटी और अल सल्वाडोर समेत मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में भी तेज झटके महसूस किए गए. कई जगह इमारतें हिलने लगीं, जिससे लोग घबराकर घरों, दफ्तरों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इमारतों को हिलते, सामान को अलमारियों से गिरते और लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर भागते देखा गया.
BREAKING: 7.4 magnitude earthquake just slammed the coast of Chiapas, Mexico – felt hard in Guatemala and El Salvador.
People are pouring out of buildings in Guatemala right now.
Watch the chaos unfold pic.twitter.com/7zgCbpGAa5
— Predictivemoney (@Predictivemoney) July 17, 2026
अधिकारियों के मुताबिक, इस भूकंप में अभी तक किसी की मौत या बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर नहीं है. राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों का लगातार जायजा ले रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप ‘मेजर अर्थक्वेक’ की श्रेणी में आता है और अगर इसका केंद्र आबादी वाले इलाके के करीब हो, तो भारी तबाही मचा सकता है. फिलहाल प्रशासन सुनामी के खतरे और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें