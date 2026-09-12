चांद की मिट्टी में छिपे हो सकते हैं एलियन तकनीक के सूक्ष्म टुकड़े, वैज्ञानिकों ने बताया खोजने का तरीका

चांद की सतह पर अरबों साल से जमा हो रही अंतरिक्षीय धूल वैज्ञानिकों के लिए एलियन सभ्यताओं के पुराने तकनीकी अवशेष खोजने का नया रास्ता बन सकती है.

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चांद की मिट्टी में छिपे राज. (Photo/AI)

चांद की मिट्टी में एलियन तकनीक के टुकड़े

सूक्ष्म कृत्रिम कण कैसे पहुंच सकते हैं चांद तक

एक घन मीटर मिट्टी से शुरू हो सकती है तलाश

एलियन सभ्यताओं की तलाश अब सिर्फ अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों तक सीमित नहीं रह सकती. एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी यानी लूनर रेगोलिथ में किसी प्राचीन एलियन सभ्यता की तकनीक के बेहद छोटे टुकड़े छिपे हो सकते हैं. यह अध्ययन किसी एलियन तकनीक के मिलने का दावा नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि उसकी तलाश कहां और किस तरह की जा सकती है. शोधकर्ताओं के अनुसार, चांद पर अरबों वर्षों से अंतरिक्ष से आने वाली धूल और दूसरे सूक्ष्म कण जमा होते रहे हैं.

चांद पर कण

पृथ्वी के विपरीत चांद पर कोई प्रभावी वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र नहीं है. इसलिए उसकी सतह अंतरिक्ष के सीधे संपर्क में रहती है और लगातार उल्कापिंडों तथा बेहद छोटे कणों की बमबारी होती रहती है. चांद पर पानी और पृथ्वी जैसी टेक्टोनिक गतिविधियां भी नहीं हैं, इसलिए वहां जमा सूक्ष्म पदार्थ आसानी से हटता या बदलता नहीं है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इनमें से कुछ धूल हमारे सौर मंडल के बाहर से भी आ सकती है. वैज्ञानिकों को पहले ही बीनू क्षुद्रग्रह के नमूनों में अंतरतारकीय धूल के प्रमाण मिल चुके हैं.

एलियन तकनीक के टुकड़े

शोध के अनुसार, किसी बहुत पुरानी और अब खत्म हो चुकी तकनीकी सभ्यता की मशीनों, अंतरिक्षयानों या विशाल संरचनाओं के टूटने से बेहद छोटे कृत्रिम कण अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं. किसी बड़े क्षुद्रग्रह के टकराने जैसी शक्तिशाली घटनाएं भी ऐसे पदार्थों को अंतरिक्ष में उछाल सकती हैं. कंप्यूटर मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि करीब 3 माइक्रोमीटर तक के टुकड़े अपने तारकीय सिस्टम से बाहर निकलकर लगभग 1 अरब साल तक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, यह अभी एक सैद्धांतिक अनुमान है.

मिट्टी से शुरू हो सकती है तलाश

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि करीब 35 घन फीट यानी 1 घन मीटर लूनर रेगोलिथ के नमूने में कम से कम एक तकनीकी टुकड़ा मिलने की संभावना हो सकती है. इन्हें माइक्रोस्कोप, औद्योगिक सामग्री की जांच और एआई आधारित इमेजिंग तकनीकों से खोजने का सुझाव दिया गया है. अब तक किसी चंद्र नमूने में ऐसी तकनीकी निशानी नहीं मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पुराने नमूनों की जांच में शायद इन सूक्ष्म कणों की तलाश की ही नहीं गई थी. आने वाले चंद्र मिशनों से नए नमूने मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अध्ययन अभी प्रीप्रिंट के रूप में है और प्रकाशित वैज्ञानिक जर्नल में इसकी समीक्षा पूरी नहीं हुई है. इसलिए इसे एलियन जीवन या सभ्यता का प्रमाण नहीं, बल्कि उसे खोजने का एक नया वैज्ञानिक तरीका माना जाना चाहिए, (सोर्स: Pinault et al. (2026), arXiv:2606.24028).