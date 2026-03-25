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होर्मुज स्ट्रेट पर सुप्रीम कंट्रोल से लेकर मुआवजे तक, ईरान ने जंग रोकने के लिए रखी ये 5 शर्त, अब क्या करेंगे ट्रंप?
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका ने मध्यस्थ देशों के जरिए जो प्रस्ताव भेजा, वह धोखा है. ये प्रस्ताव की शर्तें जमीनी हकीकत से कटी हुई हैं. इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है. ईरान ने कहा है कि युद्ध का अंत तभी होगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी.
अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में ईरान इजरायल और अमेरिका के हमलों का पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए ईरान के सामने कुछ शर्तें और ऑफर रखा था. अब ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उसने कहा है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं करेगा. ईरान ने दुनिया के सामने 5 शर्तें रखी हैं. उसने यह भी कहा कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा.
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका ने मध्यस्थ देशों के जरिए जो प्रस्ताव भेजा, वह धोखा है. ये प्रस्ताव की शर्तें जमीनी हकीकत से कटी हुई हैं. इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है. ईरान ने कहा है कि युद्ध का अंत तभी होगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी.
क्या हैं ईरान की 5 शर्तें?
पहली शर्त- ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेटेड किलिंग्स को पूरी तरह रोका जाए.
दूसरी शर्त-भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी मिले.
तीसरी शर्त-युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए.
चौथी शर्त-सभी मोर्चों पर संघर्ष का पूरी तरह से अंत हो.
पांचवीं शर्त-होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिले.
ट्रंप ने ईरान को भेजा था 15 पॉइंट का पीस प्रपोजल
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का सीजफायर प्रस्ताव भेजा था. इसमें लड़ाई रोकने, ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर रोक लगाने और क्षेत्र में नया रूप देने के लिए एक डिटेल प्लान शेयर किया गया था.
अमेरिका की शर्तें?
1.ईरान अपने तीन प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों को बंद करे.
2. अपने देश में यूरेनियम प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगा दे.
3.बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी निलंबित करे.
4.ईरान प्रॉक्सी ग्रुप को दी जा रही मदद पर भी रोक लगाए.
5.होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोला जाए.
जंग से ईरान में अब तक कितनी मौतें?
28 फरवरी से चल रही इस जंग में ईरान में अब तक 2500 लोगों की मौत हुई है. करीब 18551 लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में 8 महीने के बच्चे से लेकर 88 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं. जंग में 55 हेल्थ वर्कर्स घायल हुए हैं. 11 की मौत हो चुकी है. ज्यादातर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है.
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