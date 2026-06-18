मिल्की वे के बीच मिला 'कॉस्मिक फॉसिल', NASA की खोज ने खोला बड़ा राज

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कोई सामान्य स्टार क्लस्टर नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक फॉसिल है, जो हमारी आकाशगंगा के शुरुआती इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 18, 2026, 9:14 PM IST
मिल्की वे के बीच मिला 'कॉस्मिक फॉसिल', NASA की खोज ने खोला बड़ा राज
(Photo/NASA)

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद एक स्टार क्लस्टर टार्जन 5 को लेकर बड़ा खुलासा किया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कोई सामान्य स्टार क्लस्टर नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक फॉसिल है. यही है जो हमारी आकाशगंगा के शुरुआती इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है. बता दें कि टार्जन 5 को साल 1968 में खोजा गया था और लंबे समय तक इसे एक ग्लोबुलर क्लस्टर माना जाता रहा. मगर अब नई स्टडी में सामने आया है कि इसकी बनावट कहीं ज्यादा जटिल है और इसमें एक नहीं बल्कि चार अलग-अलग समय में बनी स्टार पॉपुलेशन्स मौजूद हैं.

सामने आया टार्जन 5 की संरचना का इतिहास

वेब टेलीस्कोप ने अपनी इंफ्रारेड क्षमता से उस क्षेत्र में मौजूद धूल के पीछे छिपे faint stars को भी रिकॉर्ड किया. वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप के लंबे समय से जुटाए गए डेटा ने वैज्ञानिकों को इन स्टार्स की गति और पहचान को अलग करने में मदद की. दोनों टेलीस्कोप के डेटा को मिलाकर टार्जन 5 की असली संरचना और इतिहास सामने आया.

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तारों की उम्र भी पता चली

शोध के अनुसार इस कलस्टर में स्टार्स अलग-अलग दौर में बने हैं. कुछ स्टार्स करीब 12.5 अरब साल पुराने हैं, जबकि कुछ बाद के दौर में 4.7 अरब, 3.8 अरब और 2.5 अरब साल पहले बने. यह संकेत देता है कि यहां कई बार तारे बनने की प्रक्रिया हुई, जो सामान्य ग्लोबुलर क्लस्टर में बहुत दुर्लभ मानी जाती है.

पता चली रोचक बातें

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज मिल्की वे के central bulge के बनने की प्रक्रिया को समझने में अहम भूमिका निभा सकती है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में बड़े गैस क्लाउड धीरे-धीरे टूटकर स्टार्स और ग्लैक्सी के कोर का निर्माण करते थे.

शोधकर्ताओं ने Terzan 5 को “bulge fossil fragment” नाम दिया है, यानी ऐसा हिस्सा जो आकाशगंगा के शुरुआती समय की जानकारी आज भी सुरक्षित रखे हुए है. इसे एक तरह का नेचुरल रिकॉर्ड माना जा रहा है, जो अरबों साल पुराने cosmic evolution की कहानी बताता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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