लैब में बनाया 'मिनी ब्रह्मांड', आखिर कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं वैज्ञानिक?

Mini-Universe: प्रयोग में एटम की हलचल ही घड़ी बन गई, जिससे पारंपरिक घड़ी की सुइयों के बजाय एंट्रॉपी की क्रिया के आधार पर समय का एहसास हुआ.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/mini-universe-created-in-the-lab-what-experiment-do-scientists-actually-want-to-conduct-8452114/ Copy

प्रयोग में एटम की हलचल ही घड़ी बन गई. (photo credit, AI)

बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का शोध

मिनी ब्रह्मांड जैसा उपकरण बनाया

एटम के चलने से समय का ऐहसास

यह सबूत है कि समय सिस्टम के अंदर है

Mini-Universe:ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने लैब में एक ऐसा उपकरण तैयार किया है, जिसके बाद में उनका दावा है कि यह एक मिनी ब्रह्मांड जैसा है. आइये जानते हैं कि यह उपकरण क्या है और इससे किस-किस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं.

साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के जियोवानी बारोंटिनी ने यह शोध किया है. शोधकर्ता समझना चाहते थे कि ब्रह्मांड में कैसे चलता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, क्वांटम दुनिया हमारी समझ से बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली है: सबसे छोटे स्तर पर, जगह और रफ्तार जैसी बुनियादी भौतिक चीज़ें साफ नहीं होतीं, और समय, जैसा कि हम जानते हैं, शायद वहां होता ही नहीं है. क्वांटम की ये अजीब बातें ब्रह्मांड, को समझने की हमारी कोशिशों में रुकावट डालती हैं.

समय की कोई दिशा नहीं होती

न्यूटन के भौतिक विज्ञान, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी और खासकर व्हीलर-डेविट इक्वेशन से मिले बुनियादी गणितीय तर्क बताते हैं कि समय की कोई तय दिशा नहीं होती, और सबसे गहरे स्तर पर तो यह गायब भी हो सकता है.

ब्रह्मांड लगातार अव्यवस्थित होता जा रहा है

थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम समय की एक ‘दिशा’ (या ‘तीर’) बताता है. ब्रह्मांड एक व्यवस्थित स्थिति में शुरू हुआ था, शायद एक बहुत घने बिंदु के रूप में, और अब यह लगातार अव्यवस्थित होता जा रहा है. इसलिए, समय की प्रकृति को समझने और यह पता लगाने के लिए कि क्या यह हमारे ब्रह्मांड का एक बुनियादी गुण है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी जियोवानी बारोंटिनी ने बिल्कुल नए सिरे से एक ‘मिनी-यूनिवर्स’ (छोटा ब्रह्मांड) बनाया है.

क्या है ये उपकरण ?

इस उपकरण का इस्तेमाल रूबिडियम परमाणुओं को ठंडा करने और उन्हें पकड़ने (ट्रैप करने) के लिए किया जाता है. बारोंटिनी ने अपना मिनी-यूनिवर्स लगभग 24,000 रूबिडियम परमाणुओं से बनाया. इन परमाणुओं को एब्सोल्यूट ज़ीरो (absolute zero) से कुछ अरबवें हिस्से ऊपर तक ठंडा किया गया, जिससे एक अनोखा परमाणु ‘स्लशी’ (गाढ़ा मिश्रण) बना, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट कहा जाता है. इसे पदार्थ की पांचवीं अवस्था भी कहा जाता है. बारोंटिनी ने इस अजीब पदार्थ को एक डाइपोल ऑप्टिकल ट्रैप में कैद किया. इस ट्रैप ने अलग-अलग फ्रीक्वेंसी वाली दो लेज़र बीम के क्रॉसिंग से बनी एक रुकावट का इस्तेमाल करके इसे दो हिस्सों में बांट दिया.

क्या पता चला इस प्रयोग में ?

इस व्यवस्था से एक ‘ब्राइट’ (चमकदार) हिस्सा दिखा और एक ‘डार्क’ (अंधेरा) हिस्सा नहीं दिखा; जब एटम इन दोनों हिस्सों के बीच आगे-पीछे होते रहे, तो समय का एहसास हुआ. बारोंटिनी इन हिस्सों की तुलना हमारे असली यूनिवर्स के उन हिस्सों से करते हैं जो दिखाई नहीं देते: डार्क मैटर और डार्क एनर्जी. बारोंटिनी बताते हैं, यह अध्ययन पहला नियंत्रित प्रायोगिक सबूत देता है कि ‘समय’ को किसी सिस्टम के अंदर होने वाले बदलावों से परिभाषित किया जा सकता है, न कि उस बाहरी ‘टिक-टिक करती घड़ी’ से जिसे हम समय समझते हैं.