चमत्कार- नेपाल त्रासदी के 9 दिन बाद हाइड्रोपावर टनल से 2 शख्स जिंदा निकाले, जाग रही उम्मीद- VIDEO

नेपाल की त्रिशूली नदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में फंसे मजदूरों में से दो सुरक्षित शख्स जिंदा निकाल लिए गए हैं. बाढ़ आने के 9 दिन बाद यह करिश्मा देखने को मिला है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/miracle-in-nepal-two-people-rescued-alive-from-trishuli-3-a-hydropower-project-video-8516494/ Copy

नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव के काम में जुटे नेपाली सैन्यकर्मी और अन्य (तस्वीर @PTI)

त्रिशूल टनल 3A से दो शख्स जीवित निकाले

टनल में बाकी मजदूरों के भी जीवित होने की जगी उम्मीद

सुरक्षा बलों को टनल के भीतर से सुनाई दे रही आवाजें

राहत और बचाव का काम तेज, सुरक्षाकर्मियों का बढ़ा उत्साह

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर टूटकर गिरने से आई भीषण बाढ़ में राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है. इस हादसे को हुए 9 दिन बीत चुके हैं और अब सुरक्षा और राहत के काम में लगे लोगों को ज्यादातर शव ही मिल रहे हैं. इस बीच जिंदगी भी अपना करिश्मा दिखा रही है. नेपाल की त्रिशूली नदी पर बन रहे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की त्रिशूल 3A टनल से शुक्रवार की सुबह दो शख्स जिंदा निकाले गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक दोनों की पहचान हो गई है और इनमें से एक मेकैनिकल फोरमैन, जबकि दूसरा मेकैनिकल सुपरवाइजर है.

दो शख्स के निकलने से बढ़ी उम्मीद

इन दो शख्स के जिंदा निकलने के बाद यहां राहत और बचाव के काम में जुटे सैन्यकर्मियों का उत्साह और बढ़ गया है और उन्होंने इस टनल में बाढ़ के वक्त फंसे मजदूरों की तलाश और तेज कर दी है. खबरें हैं कि यहां राहत और बचाव काम में जुटे लोगों को टनल के भीतर से मजदूरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि अभी इस टनल में और भी कई लोग जिंदा बचे हैं.

VIDEO | Trishuli, Nepal: Two people rescued alive today from the tunnel of Trishuli–3 ‘A’ Hydropower Project; search for others continues. (Source: Security Force) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/gNxbkPrl73 — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026

रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया है, जिसमें इस त्रासदी में जिंदा बचे इन दोनों लोगों का रेस्क्यू करते हुए दिखाया गया है. बाढ़ आने के बाद इस टनल में मलबा और पानी भरने के चलते इसमें आवाजाही का रास्ता बंद हो गया. यहां अधिकारियों ने इस टनल के कमरे जैसी एक जगह में कम से कम 46 मजदूरों के फंसने की बात कही थी.

नेपाली सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट किया वीडियो

नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजा राम बस्नेत द्वारा पहले कर्मचारी को जीवित बाहर निकाले जाने की जानकारी देने के तुरंत बाद, नेपाली सांसद श्री राम न्यूपाने ने अपने फेसबुक पेज पर दूसरे बचाव अभियान के बारे में जानकारी साझा की. इस संबंध में अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

639 मजदूर लापता

अथोरिटीज के मुताबिक, बाढ़ आने के बाद से भोटेकोशी और त्रिशूली नदीं पर बन रहे हाइड्रोपावर प्लांट में इस टनल से काम कर रहे करीब 639 लोग लापता हैं. राहत और बचाव कार्यों में जुटे सुरक्षाकर्मी सुरंग में फंसे मजदूरों को तलाश रहे हैं.