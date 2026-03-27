By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान के शक्तिशाली नेता का वो जापान दौरा, वहां क्या हुआ? ट्रंप को क्यों लगता है अमेरिका कर लेगा ईरान के साथ न्यूक्लियर डील?
Israel Iran War: गालिबफ ने जापान दौरे के वक्त कहा था कि वह परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
Israel Iran War: अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर समेत कई राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों को मार गिराया है. लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भी लगता है कि अमेरिका ईरान के साथ सफलतापूर्वक एक अच्छी परमाणु डील कल लेगा. नई खुफिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.
अमेरिका को किस ईरानी नेता से उम्मीद
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने संभावित समझौतों और बातचीत के लिए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ (Mohammad Bagher Ghalibaf) से काफी उम्मीदें हैं. एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल ने ईरान के दो बड़े नेताओं को अपनी हिट लिस्ट से बाहर कर दिया है. इसमें मोहम्मद बाकर गालिबाफ के अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल हैं.
गालिबाफ 2008 में गए थे जापान
20 अक्टूबर, 2008 को, मोहम्मद बाकर गालिबाफ, जो उस समय तेहरान के मेयर थे, ने जापान की यात्रा की थी. ईरानी संसद के स्पीकर हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम देखने गए. उन्हें एक पॉकेट घड़ी दिखाई गई जो 6 अगस्त, 1945 को सुबह 8:15 बजे रुक गई थी. ठीक उसी पल जब इस शहर को एक अमेरिकी परमाणु बम ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके कारण 140,000 लोगों की मौत हो गई थी.
मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने क्या कहा
विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करने के बाद, गालिबफ ने कहा, ‘मैं परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. बातचीत को बढ़ावा देना… एक जरूरी कदम है.
अमेरिकी अधिकारियों ने ली जानकारी
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में, अमेरिकी अधिकारियों ने चुपके से अपने जापानी समकक्षों से जानकारी ली, जिन्होंने गालिबफ से निजी तौर पर मुलाकात की थी ताकि वे इस ईरानी राजनेता के बारे में अपनी राय जान सकें. उन्हें जो जानकारी मिली, उसका विवरण दो ‘गुप्त’ और ‘गोपनीय’ मेमो के जरिए अमेरिका में विदेश विभाग को भेजा गया. ये दोनों मेमो, जिन्हें बाद में विकीलीक्स ने प्रकाशित किया, इस बात की पुष्टि करते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कई सालों से गालिबफ पर नजर रखे हुए हैं.
समझौते के लिए तैयार हैं गालिबफ?
खुफिया जानकारी के अनुसार, जापानी अधिकारियों के साथ निजी बातचीत में, गालिबफ ने परमाणु मुद्दे पर ईरानी शासन से अलग राय रखी; इससे संकेत मिला कि वे समझौता करने के लिए तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, एक अन्य ईरानी अधिकारी की मौजूदगी में उन्होंने शासन की ही बात दोहराई, हालांकि ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे. फिर, जब वह दूसरा ईरानी अधिकारी चला गया, तो उन्होंने बातचीत करने की इच्छा जताई.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें