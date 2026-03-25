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कौन हैं मोहम्मद बगेर ज़ोलघाद्र, लारीजानी के बाद बने ईरान के नए सुरक्षा प्रमुख, कभी थे IRGC के 'छुपे रुस्तम'
ईरान-इराक युद्ध समाप्त होने के बाद, ज़ोलघाद्र ने 16 सालों तक IRGC कमांड के सर्वोच्च पदों पर सेवा दी. जानिए मोहम्मद बगेर ज़ोलघाद्र के बारे में.
ईरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया प्रमुख नियुक्त कर लिया है. नए सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी का स्थान लेंगे, जिनकी 17 मार्च को एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी. ईरान की अर्ध-सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से बताया कि मोहम्मद बाघेर जोलघदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त किया गया है. खबर के मुताबिक, ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के संचार और सूचना के डिप्टी मोहम्मद महदी तबातबाई ने इसकी घोषणा की. बताया कि इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई की मंजूरी और सहमति और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के आदेश से मोहम्मद बाघेर जोलघदर को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया है.
मोहम्मद बाघेर जोलघदर लारीजानी की जगह
मोहम्मद बाघेर जोलघदरका करियर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ा रहा है. ईरान-इराक युद्ध (1980-88) के दौरान, वे एक वरिष्ठ कमांडर थे, जिन्होंने गार्ड के ऑपरेशनल सिद्धांत को आकार देने में मदद कीय बाद में उन्होंने ‘रमज़ान गैरीसन’ की सह-स्थापना की; यह एक ऐसी इकाई थी जिसकी गतिविधियों प्रॉक्सी सेनाओं को प्रशिक्षण देना और ईरान की सीमाओं के बाहर ऑपरेशन चलाना है. इसी से ‘कुद्स फोर्स’ IRGC की विदेशी शाखा का विकास हुआ.
16 सालों तक IRGC कमांड के सर्वोच्च पदों पर सेवा
ईरान-इराक युद्ध समाप्त होने के बाद, ज़ोलघाद्र ने 16 सालों तक IRGC कमांड के सर्वोच्च पदों पर सेवा दी. उन्होंने आठ वर्षों तक इसके ‘ज्वाइंट स्टाफ’ के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जो कमांड पदानुक्रम में तीसरा सबसे बड़ा पद था और बाद में अगले आठ वर्षों तक ‘डिप्टी कमांडर-इन-चीफ’ के रूप में सेवा दी, जो पदानुक्रम में दूसरा सबसे बड़ा पद था.
17 मार्च को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव अली लारीजानी, उनके बेटे मोर्तेजा लारीजानी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में आंतरिक सुरक्षा के उप-प्रमुख अलीरेजा बायात, और कई अंगरक्षकों की मौत हो गई थी. लारीजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएससी) के सचिव थे और देश की रक्षा, परमाणु व विदेश नीति के प्रमुख वास्तुकार माने जाते थे. इजरायली दावे के कुछ घंटों बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि की थी. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने लारीजानी की हत्या को कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया था. इसमें लिखा गया कि लारीजानी की मौत हत्या नहीं शहादत है जो उन्होंने ईरान के लिए दी. वे तेहरान के एक रिहायशी इलाके में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायली शासन द्वारा किए गए एक हमले के दौरान “शहीद हुए.”
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