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जेब खाली तो दिमाग भी होगा कमजोर! वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा दावा, पता चलीं नई-नई बातें

ये रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के वैज्ञानिकों ने की है. इसके नतीजे Innovation in Aging नाम के जर्नल में प्रकाशित हुए हैं. वैज्ञानिकों ने हजारों लोगों पर कई दशकों तक नजर रखी और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ दिमाग की सेहत का भी अध्ययन किया.

Written by: Ikramuddin
Updated: August 2, 2026, 3:50 PM IST
World Health

अगर आपको बताया जाए कि जेब में पैसे ना होने का असर सिर्फ आर्थिक हालात ही नहीं दिखाता है. ऐसी स्थिति से आपके दिमाग पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है. जानकर यकीन नहीं होगा मगर वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही शोध के हवाले से ये चौंकाने वाली जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी में है तो इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग पर भी पड़ सकता है. ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक नई शोध में ये चौंकाने वाला दावा किया है. शोध में बताया गया कि सालों तक आर्थिक परेशानियों का सामना करने वाले लोगों का दिमाग दूसरों के मुकाबले जल्दी बूढ़ा हो सकता है. इससे याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है.

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने किया गजब का रिसर्च

मालूम हो कि ये रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के वैज्ञानिकों ने की है. इसके नतीजे Innovation in Aging नाम के जर्नल में प्रकाशित हुए हैं. वैज्ञानिकों ने हजारों लोगों पर कई दशकों तक नजर रखी और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ दिमाग की सेहत का भी अध्ययन किया. रिसर्च में 2759 लोगों के आंकड़ों को एनालाइज किया गया. इन लोगों की आर्थिक स्थिति को उनकी युवावस्था से लेकर 70 साल की उम्र तक ट्रैक किया गया. जिन लोगों को लंबे समय तक पैसों की कमी, बिल भरने की परेशानी और आर्थिक तनाव झेलना पड़ा, उनमें उम्र बढ़ने के साथ दिमाग में ज्यादा बदलाव देखने को मिले. वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसे लोगों के दिमाग में सिकुड़न ज्यादा थी और उनकी सोचने-समझने की क्षमता भी दूसरों के मुकाबले कमजोर थी.

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53 साल की उम्र में ही दिखने लगा फर्क

वैज्ञानिकों के इस शोध के अनुसार जिन लोगों ने 20, 30, 40 और 50 की उम्र में लगातार आर्थिक मुश्किलें झेलीं, उन्होंने 53 साल की उम्र में किए गए दिमागी टेस्ट में कमजोर प्रदर्शन किया. बाद में 69 से 71 साल की उम्र में हुए ब्रेन स्कैन में भी उनके दिमाग की सेहत सामान्य लोगों की तुलना में खराब मिली. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये असर सिर्फ कम पढ़ाई या बचपन की गरीबी की वजह से नहीं था. इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद भी आर्थिक तनाव का असर साफ दिखाई दिया.

पुरुषों पर ज्यादा पड़ा असर

रिसर्च में ये भी सामने आया कि लंबे समय तक आर्थिक तनाव का असर पुरुषों में ज्यादा देखा गया. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी एक वजह सिगरेट-बीड़ी, शराब जैसी खराब आदतें और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का ज्यादा दबाव हो सकता है. खासतौर पर इस स्टडी में शामिल 1946 में जन्मे पुरुषों पर यह असर ज्यादा दिखा.

आखिर दिमाग पर क्यों पड़ता है असर?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक पैसों की चिंता में रहता है, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन और सूजन से जुड़ी प्रक्रियाएं लगातार सक्रिय रहती हैं. इससे दिमाग पर दबाव बढ़ता है और समय के साथ उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है. हर समय पैसों की चिंता करने से दिमाग का बड़ा हिस्सा उसी तनाव में उलझा रहता है, जिससे दूसरी चीजों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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