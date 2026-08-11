चांद पर इंसानों का बेस बनाने की तैयारी, NASA ने ISRO को क्यों दिया न्योता?

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO को अपने Moon Base Program में शामिल होने का न्योता दिया है. इसे दोनों देशों के बीच डीप स्पेस सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. यह जानकारी भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक के बाद सामने आई. इस बैठक का आयोजन 5 और 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय में किया गया था.
बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की. बैठक की शुरुआत ISRO के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन तथा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की बातचीत से हुई. दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. बैठक के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि NASA ने ISRO को अपने Moon Base Program में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के बीच डीप स्पेस पार्टनरशिप को और मजबूती मिलेगी.
भारत की ओर से बैठक की सह-अध्यक्षता ISRO के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एम. शंकरन ने की. अमेरिका की ओर से महासागर और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एवं वैज्ञानिक मामलों के ब्यूरो के सहायक विदेश सचिव डॉ. वेस्ली ब्रूक्स और NASA की इंटरनेशनल और इंटरएजेंसी रिलेशंस की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कैथलीन कारिका ने इसका नेतृत्व किया.
बैठक में दोनों देशों के बीच नागरिक और व्यावसायिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया. यह सहयोग अमेरिका-भारत की TRuST पहल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है. यह पहल फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुरूप है.
बैठक में दोनों देशों ने पिछले साल लॉन्च किए गए संयुक्त NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar यानी NISAR मिशन की सफलता के बाद आगे के सहयोग पर भी चर्चा की. NISAR मिशन भारत और अमेरिका का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका मकसद धरती की सतह में होने वाले बदलावों का अध्ययन करना है. इसके अलावा दोनों देशों ने अंतरिक्ष विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में भविष्य में साथ काम करने की संभावनाओं पर भी बातचीत की.
NASA की ओर से ISRO को Moon Base Program में शामिल होने का न्योता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका अपने Artemis कार्यक्रम के जरिए चांद पर इंसानों की मौजूदगी को फिर से बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. भारत भी चंद्रमा और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़े अपने कार्यक्रमों पर तेजी से काम कर रहा है. इस सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक जानकारी और तकनीक साझा करने के रास्ते और मजबूत हो सकते हैं. दोनों पक्ष Artemis Accords के तहत खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.
बैठक में केवल मिशन और तकनीक पर ही चर्चा नहीं हुई. दोनों देशों ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और लंबे समय तक सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई. दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की, ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए बनाए गए नियम प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकें. NASA का यह न्योता भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग का एक और संकेत है. NISAR जैसे संयुक्त मिशनों के बाद अब दोनों देश चंद्रमा, डीप स्पेस, विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और आगे ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. (एजेंसी इनपुट्स)
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