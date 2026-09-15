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चांद पर इंसानों की बस्ती का सपना कितना टिकेगा? पानी को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता

वैज्ञानिकों को चांद के ध्रुवीय (Polar) इलाकों में ऐसे गड्ढों में पानी की बर्फ मिली है, जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची. यही पानी भविष्य में चांद पर बनने वाले बेस, गांव और शहरों के लिए सबसे जरूरी संसाधन हो सकता है.

Written by: Ikramuddin
Published: September 15, 2026, 6:20 PM IST
Space News
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना अब धीरे-धीरे हकीकत की तरफ बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों को चांद के ध्रुवीय (Polar) इलाकों में ऐसे गड्ढों में पानी की बर्फ मिली है, जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची. यही पानी भविष्य में चांद पर बनने वाले बेस, गांव और शहरों के लिए सबसे जरूरी संसाधन हो सकता है. लेकिन नई रिसर्च ने इस सपने को लेकर एक बड़ी चिंता सामने रखी है. चांद पर पानी जितना समझा जा रहा था, असल में उससे काफी कम हो सकता है. चांद के ध्रुवों के पास कुछ गड्ढों में हमेशा अंधेरा रहता है. यहां तापमान करीब -163 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इतनी ठंड में पानी की बर्फ लंबे समय तक बिना भाप बने मौजूद रह सकती है.

साल 2013 मिली पानी होने की जानकारी

वैज्ञानिकों को साल 2013 से इन इलाकों में पानी होने की जानकारी है. उस समय अनुमान लगाया गया था कि यहां करीब एक अरब टन तक पानी हो सकता है. हालांकि, नए अनुमान बताते हैं कि वास्तविक मात्रा इससे काफी कम हो सकती है. ऊर्जा के मामले में चांद पर स्थिति इतनी मुश्किल नहीं है. इन गड्ढों के आसपास की ऊंची जगहों पर साल के ज्यादातर समय सूरज की रोशनी पहुंचती है. यहां बड़े सोलर पैनल लगाकर काफी बिजली पैदा की जा सकती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, भविष्य में सोलर पैनल चांद पर मौजूद सिलिकॉन से ही बनाए जाने की संभावना भी है.

और पढ़ें: पानी में छिपा है ऐसा राज जिससे मुफ्त में बन सकती है बिजली! भारतीय वैज्ञानिक के दावे ने मचा दी हलचल

क्या है वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी परेशानी

सबसे बड़ी परेशानी पानी की है. अगर चांद पर 10 लाख लोगों की बस्ती बसाई जाती है और शुरुआत में एक अरब टन पानी उपलब्ध हो, तो बिना पानी को दोबारा इस्तेमाल किए यह भंडार कुछ ही साल में खत्म हो सकता है. अगर पानी को 98 प्रतिशत तक रिसाइकिल भी किया जाए, तब भी यह भंडार करीब एक सदी में खत्म हो सकता है. अगर चांद पर मौजूद पानी की वास्तविक मात्रा मौजूदा अनुमान से करीब 30 गुना कम निकली, तो यह समय भी उतना ही कम हो जाएगा. वहीं, 1,000 या 10,000 लोगों की छोटी बस्ती ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर पानी रिसाइकिलिंग, कम पानी इस्तेमाल करने वाली तकनीक, एस्टेरॉयड से पानी लाने या चांद की सतह के नीचे छिपे नए भंडार खोजने से समस्या हल हो सकती है. इसलिए चांद पर स्थायी शहर बसाने से पहले सबसे जरूरी काम ज्यादा पानी ढूंढना हो सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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