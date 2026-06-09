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'आईफोन ज्यादा तो बेटे-बेटियां कम', कैसे बर्थ कंट्रोल डिवाइस की तरह काम कर रहा ये फोन? शोध

iPhones: कई देशों में शोधकर्ताओं ने पाया कि जब स्मार्टफोन आम हो गए, तो टीनएज फर्टिलिटी में गिरावट तेजी से हुई.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 9, 2026, 10:20 AM IST
'आईफोन ज्यादा तो बेटे-बेटियां कम', कैसे बर्थ कंट्रोल डिवाइस की तरह काम कर रहा ये फोन? शोध
ये स्टडीज ऐसे समय में आई हैं जब अमीर देशों में भी जन्म दर गिर रही है और गरीब देश में भी. (photo credit AI, for representation only)

iPhones: केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जन्मदर कम हो रही और यह रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से नीचे चली गई है. अब नए शोध में बताया गया है कि दुनिया भर में जन्म दर में गिरावट 2007 के बाद ज्यादा देखी गई है. यह वही साल है जब दुनिया में आईफोन आया. दुनिया के दर्जनों देशों के डेटा का विश्लेषण के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि गिरती जन्म दर और आईफोन में संबंध हो सकता है.

और पढ़ें: Govt ने विपक्षी सांसदों के दावों के बाद ' Apple के iPhones hacking' की जांच के दिए आदेश 

इंडिया टुडे डिजिटल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक, 1980 से 2007 के बीच अमेरिका में सामान्य फर्टिलिटी रेट (जन्म दर) प्रति 1,000 महिलाओं पर लगभग 65 से 70 जन्मों के बीच स्थिर रही. लेकिन फिर इसमें तेज़ी से और लगातार गिरावट आने लगी और 2024 तक यह गिरकर 54 हो गई.

कैसे iPhone का जन्म दर पर असर पड़ा?

रिसर्चर्स का कहना है कि भले ही आईफोन एकमात्र कारण न हो, लेकिन जन्म दर में गिरावट में इसकी बड़ी भूमिका रही होगी. iPhone और अन्य मॉडर्न स्मार्टफोन लोकप्रिय हुए, लोगों ने असल दुनिया में दोस्तों के साथ कम समय बिताना शुरू कर दिया. इसके साथ ही यौन गतिविधि में कमी आई और पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल बढ़ा, जिसे रिसर्चर्स ने सेक्स का एक संभावित विकल्प बताया.

क्या है यह शोध और कैसे हुआ

यह स्टडी 2007 और 2011 के बीच अमेरिका में जन्म दर पर iPhone के संभावित असर पर फ़ोकस करती है. जून 2007 में लॉन्च होने से लेकर फरवरी 2011 तक, आईफोन अमेरिका में सिर्फ एटीएंडटी (AT&T) के ज़रिए उपलब्ध था. रिसर्चर्स ने उन काउंटियों की तुलना की जहां एटीएंडटीकी कवरेज ज्यादा थी और दूसरे वह जगहों जहां कवरेज कम थी.

शोध का निष्कर्ष क्या निकला

शोधकर्ताओं ने पाया कि आईफोन के इस्तेमाल से 15 से 19 साल की महिलाओं में जन्म दर 4.5 से 8 प्रतिशत और 20 से 24 साल की महिलाओं में 3.2 से 6.6 प्रतिशत कम हुई. 2007-2011 के दौरान 15 से 44 साल की महिलाओं में सामान्य प्रजनन दर में आई गिरावट का 33 से 52 प्रतिशत कारण आईफोन हो सकता है.

जिन इलाकों में AT&T की कवरेज नहीं थी, वहां टीनएजर्स में जन्म दर 13.8 प्रतिशत गिरी, जबकि आंशिक कवरेज वाले इलाकों में यह 18.9 प्रतिशत और लगभग पूरी कवरेज वाले इलाकों में 26 प्रतिशत गिरी.

बड़ी बातें

  • देखा गया ‘पोर्न’ के लिए गूगल सर्च दोगुनी से ज्यादा हो गई
  • संभव है iPhone ने युवाओं को प्रेग्नेंसी से बचने की जानकारी पहुंचाई हो

दुनिया भर में यही ट्रेंड

यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिनसिनाटी के अर्थशास्त्रियों की एक और स्टडी में वर्ल्ड बैंक के डेटा का इस्तेमाल करके 128 देशों में स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल और टीनएजर्स में प्रजनन दर को देखा गया. पाया गया कि स्मार्टफोन और गिरती जन्म दर का यह ट्रेंड पूरी दुनिया में एक जैसा है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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