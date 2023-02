तुर्की-सीरिया में अब तक 24 हजार लोगों की मौत, भूकंप के 100 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाले गए कई लोग, पेशाब पीकर जीवित रहा एक शख्स

Earthquake: तुर्की में आए भीषण भूकंप के 100 घंटों से भी अधिक समय के बाद बचाव और राहत कर्मियों ने उस समय राहत की सांस ली जब उन्होंने खराब मौसम और कड़ाके की सर्दी के बावजूद मलबे में कई लोगों को जिंदा निकालने में सफलता हासिल की. बचाए गए लोगों में छह रिश्तेदार भी शामिल हैं. भारत की एनडीआरएफ और तुर्की सेना ने एक 8 वर्षीय लड़की को बचाया जो तुर्की के गजियांटेप के नूरदगी में बड़े पैमाने पर आए भूकंप के कारण एक इमारत के मलबे के नीचे जिंदा फंस गई थी.

उल्लेखनीय है कि क्रमश: 7.8 और 7.5 तीव्रता के आए भूकंप के दो बड़े झटकों से तुर्किये और सीरिया में भारी तबाही हुई है और 24 हजार से भी अधिक लोगों की मौत हुई है. तुर्की के इस्केंदेरुन में बचावक्रमियों ने मलबे के नीचे 101 घंटे तक दबे रहे छह लोगों को शुक्रवार सुबह जिंदा निकाल लिया. वहीं, एक किशोर को भी सुरक्षित निकाला गया जो अपना पेशाब पीकर जिंदा रहा और साथ ही एक चार साल के बच्चे को भी निकाला गया है.

एक खोज और बचावकर्मी मूरत बेगुल ने बताया कि इन छह लोगों को ध्वस्त इमारत के भीतर बची एक छोटी सी जगह में एक साथ रहने से जीवित बच पाने में मदद मिली. सभी छह लोग रिश्तेदार हैं. इस भूकंप से मरने वाले लोगों की तादाद जापान के फुकुशिमा में आए भूकंप और सुनामी से होने वाली मौतों की संख्या से भी अधिक हो गई है और मलबों से शवों का निकलने का सिलसिला जारी है जिससे हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका हैं भूकंप के चार दिनों के बाद भूकंप के केंद्र रहे गैजियांतेप स्थित एक मकान की इमारत से बचाव कर्मियों ने 17 वर्षीय अदनान मुहम्मद कोरकुत को जिंदा निकाला. वह, 94 घंटे से मलबे में दबा था और अपना ही पेशाब पीकर जिंदा रहा.