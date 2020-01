तेहरान: ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे के जुलूस में मंगलवार को मची भगदड़ में 56 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए. ईरानी मीडिया में आईं खबरों से यह जानकारी मिली है. समाचार एजेंसी आईएसएनए ने करमान के आपातकालीन सेवा प्रमुख मोहम्मद साबरी के हवाले से कहा कि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है.

More than 50 dead in stampede at Iran’s senior commander Qassem Suleimani’s funeral, reports AFP News Agency

