Mosquirix, First Malaria vaccine approved by who – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बुधवार को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन (malaria vaccine) को मान्यता दे दी है. WHO का कहना है कि इस वैक्सीन को पूरे अफ्रीका में बच्चों को दिया जाना चाहिए. स्वास्थ्य संगठन ने कहा उम्मीद है, इससे इस परजीवी बीमारी के प्रसार को थामने के लिए रुके ही प्रयासों को बल मिलेगा. WHO ने RTS, S या मोस्क्यूरिक्स (Mosquirix) वैक्सीन को मान्यता दे दी है. बता दें कि इस वैक्सीन को ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GlaxoSmithKline) ने विकसित किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टड्रोस एडनॉम घेब्रेयसुस ने कहा, इस वैक्सीन को अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में ही बनाया है और हमें इस पर गर्व है.

कोविड-19 ने पिछले दो वर्ष से दुनियाभर की सरकारों और स्वास्थ्य विभागों को परेशान किया हुआ है. लेकिन अफ्रीका के लिए कोविड-19 से कहीं ज्यादा मलेरिया घातक साबित होता आया है. मलेरिया परजीवी प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है. WHO के अनुसार इस बीमारी के कारण अकेले 2019 में ही अफ्रीका में 3 लाख 86 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 महीनों के दौरान अफ्रीका में कोविड-19 के कारण 2 लाख 12 हजार लोगों ने जान गंवाई है. मलेरिया के कुल वैश्विक आंकड़ों में से WHO के अनुसार 1.3 अरब की जनसंख्या वाले अफ्रीका से 94 फीसद मामले आते हैं. संक्रमित मच्छरों के काटने से यह बीमारी फैलती है, जिसके कारण बुखार, उल्टी और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

मलेरिया वैक्सीन मोस्क्यूरिक्स के बारे में 5 प्रमुख बातें –