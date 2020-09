ताइपे: चीन सिर्फ भारत के लिए ही परेशानियां पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि कई पड़ोसी देशों के लिए मुसीबतें कर रहा है और उनकी सीमाओं के लिए खतरा बन गया है. ताजा मामला ताइवान का है. बीते दो दिन में चीन के विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र का दो बार उल्‍लंघन किया है. इस पर ताइवान ने कहा कि देश की सेना चीन के सैन्य विमानों की हरकतों से पूरी तरह वाकिफ है और ‘माकूल जवाब ‘ देने के लिए तैयार हैं. चीन भारत, भूटान, जापान, ताइवान जैसे देशों की सीमाओं पर खतरा बना हुआ है. Also Read - कोरोना से जंग के बीच चीन बनाएगा 'नेजल स्प्रे' वैक्सीन, ट्रायल को मिली मंजूरी

ताइवान के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने अपने युद्धाभ्‍यास का वीडियो पोस्‍ट कर कहा है कि चीनी सेना गलतफहमी में न रहे. ताइवान ने कहा है कि बुधवार और गुरुवार को दो बार चीन के विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुसे हैं. ताइवान ने इसे उकसाने वाली हरकत और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा करार दिया है. Also Read - India China LAC Tension: सीमा विवाद खत्म करने को भारत-चीन की 5 सूत्रीय योजना पर बनी सहमति, जानें क्या है इसका मतलब

ताइवान ने अपनी सैन्‍य ताकत को दिखाने वाला एक वीडियो पोस्‍ट कर चीन की पीएलए को चेतावनी दी है. Also Read - LAC पर तनाव के बीच कुछ ही देर में मास्को में मिलने वाले हैं भारत और चीनी विदेश मंत्री

Multiple #PLA aircraft have violated #Taiwan‘s ADIZ over the past 2 days. This is a threat against the country & regional peace. We condemn #China & call on the international community to remain alert. Make no mistake: We’ll stand tall & not be intimidated. JW https://t.co/pZZigCLCbA

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) September 10, 2020